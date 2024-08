Lando Norris quebrou a hegemonia de Max Verstappen em casa para vencer - com autoridade - o GP da Holanda. O piloto da McLaren fechou a corrida em Zandvoort com 22 segundos de vantagem, melhor volta e eleito o piloto do dia, na tarde em que conquistou sua segunda vitória na Fórmula 1.

Vencedor pela primeira vez em maio, quando conquistou o GP de Miami, Norris vem travando uma rivalidade com Verstappen nos últimos tempos. E, desta vez não foi diferente. Largado da pole, o britânico perdeu a liderança logo no início, mas logo conseguiu recuperar e, daí por diante, foi abrindo tempo em relação ao tricampeão mundial, Verstappen.

"A sensação é incrível. Eu não diria que foi uma corrida perfeita por causa da primeira volta novamente, mas depois, foi lindo", comemorou Norris após a vitória. "O ritmo estava muito forte. O carro estava incrível hoje. Assim, pude me sentir confortável, pressionar e ultrapassar Max, que era o principal, e continuar a partir daí. Então, honestamente, foi uma corrida bem simples, ainda difícil, mas muito agradável".

Norris ainda admitiu que estava com boa sensação sobre a vitória desde o início, principalmente depois que recuperou a ponta na oitava volta.

"Acho que desde o início [estava confiante na vitória], na verdade, a partir das voltas cinco, seis e sete, eu esperava que Max começasse a pressionar e a abrir uma pequena distância, mas ele não o fez. A partir daquele momento, eu sabia que estávamos em uma boa briga, mas ele parecia estar sempre caindo. E meu ritmo estava melhorando".

"Portanto, foi uma sensação agradável dentro do carro e, especialmente quando passei, pude me sentir confortável, pude empurrar, tinha ar limpo, e isso é sempre uma grande ajuda", continuou Norris.

O jovem piloto conquistou a vitória justamente na casa de Max Verstappen, onde a torcida é majoritariamente para o piloto do carro número 1. Ainda assim, Lando se sentiu confortável com o "orange army", que divide as cores com a McLaren.

"Temos muitos fãs aqui. Tenho muitos fãs e torcedores holandeses. Por isso, agradeço muito a vocês. Quer dizer, tenho certeza de que alguém vai ficar chateado, mas espero que tenha sido uma boa corrida. E muitos deles estão me apoiando. Por isso, agradeço muito".

