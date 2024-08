Lando Norris venceu o GP da Holanda de Fórmula 1 deste domingo e colocou ainda mais 'pimenta' na tabela do campeonato de construtores.

Entre os pilotos, Max Verstappen segue na liderança com 70 pontos de diferença para Norris, com Charles Leclerc na terceira colocação somando 192 tentos, restando nove corridas para o fim da temporada.

A situação que está mais apertada é, de fato, entre as equipes. Com a vitória do britânico e o quarto lugar de Oscar Piastri, a McLaren chegou aos 404 pontos contra 434 da Red Bull.

Campeonato de pilotos

Campeonato de construtores

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 434 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 - - - - - - - - - - 2 McLaren 404 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 - - - - - - - - - - 3 Ferrari 370 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 - - - - - - - - - - 4 Mercedes 276 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 - - - - - - - - - - 5 Aston Martin Racing 74 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 - - - - - - - - - - 6 RB 34 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 27 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - - - - - - - - - - - 8 Alpine 13 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 - - - - - - - - - - 9 Williams 4 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - -

NORRIS ERRA largada, MAS AMASSA RBR DE VERSTAPPEN e vence! LECLERC É 3º

