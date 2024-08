Segundo colocado no GP da Holanda, Max Verstappen admitiu que não fez uma boa corrida em casa, que resultou na segunda vitória de Lando Norris na Fórmula 1. O piloto da Red Bull é o atual líder do Mundial de Pilotos e tem sua equipe no topo dos construtores, mas teve grandes reclamações em relação ao carro, se conformando com a vice-colação.

Atual campeão, Verstappen chegou a liderar a corrida de Zandvoort quando ultrapassou Norris na largada, mas depois que perdeu a ponta, viu a distância do Papaya aumentar cada vez mais, chegando aos 22 segundos no final da prova.

"Não [fiquei surpreso pela diferença em relação ao tempo de Norris] pela sensação no carro. O carro não estava reagindo como eu queria", lamentou Max. "Foi complicado entender por que isso estava acontecendo e como consertar. Estamos analisando algumas coisas".

O carro que "não respondia" fez o piloto holandês se "conformar" com o segundo lugar ainda durante a corrida.

"Tentamos tudo o que podíamos hoje. Mas durante a corrida acho que ficou bem claro que não éramos rápidos o suficiente. Por isso, tentei ser o segundo hoje", revelou Verstappen. " Tentei fazer minha própria corrida. E essa foi a minha corrida, e esse segundo lugar hoje".

Max teve seu melhor momento na pista quando passou Lando Norris na largada, para assumir a ponta logo no início. O mau desempenho do britânico nos inícios de corrida vinha sendo tratada desde o momento de sua pole, mas Verstappen disse não ter pensado nisso.

"Para ser sincero, [não pensei] nem um pouco. Sei que temos uma boa largada, então estava bastante confiante de que teríamos outra. E, felizmente, foi assim", completou.

