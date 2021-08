F1 - Vettel: " Foi errado em começar o Q3 naquelas condições""

O piloto da McLaren,Lando Norris, sofreu uma forte batida na Eau Rouge depois de rodar durante sua primeira volta no Q3, resultando em uma bandeira vermelha e uma suspensão de 40 minutos na sessão de classificação.

Norris saiu sozinho do carro, mas foi levado ao hospital para uma bateria de exames, depois de ser visto segurando o braço esquerdo.

Vettel havia dito a Aston Martin momentos antes, no rádio da equipe, que a sessão deveria receber a bandeira vermelha devido à forte chuva e ficou furioso quando soube que Norris havia batido.

Após o treino, Vettel foi falar com o diretor de provas da Formula 1, Michael Masi no paddock.

“Acho que Michael também não está orgulhoso do que aconteceu”, disse Vettel após a qualificação.

“É sempre fácil brincar de Capitão Retrospectiva. No entanto acho que precisamos encontrar uma maneira de ouvir mais os pilotos.”

“Dentro da garagem, é muito limitado, porque é como olhar pela janela. Mas no resto da pista, não tenho ideia do que está acontecendo.”

“Quando desci para Eau Rouge e subi o morro, havia muita água e eu gritava no rádio para bandeira vermelha. Acho que a verdade é que a sessão nem deveria ter começado.”

“Há muitas coisas que poderíamos ter sido feitas melhor. Eu acho que é melhor errar por ser muito seguro do que pouco. É bom que nada tenha acontecido, essa é a notícia principal, mas poderia ter sido um resultado diferente para Lando, e não tenho certeza se ele poderia ter feito alguma coisa. ”

O acidente já é o segundo grande incidente do fim de semana na Eau Rouge, após uma batida de seis carros na Série W na sexta-feira, reabrindo o debate sobre as condições de segurança na curva.

As mudanças estão planejadas para as curvas Eau Rouge / Raidillon antes da corrida de 2022 como parte do programa de reformas de Spa.

Mas Vettel sentiu que era importante ter mais informações ao tomar decisões, dizendo que estava mais úmido no Q3 do que no início da qualificação, quando o Q1 foi atrasado em 10 minutos.

“O problema é que, claro, estamos no controle, e você sempre pode dizer se se sentir inseguro”, disse o alemão que já venceu 3 vezes na pista belga.

“Mas é uma situação meio estranha porque todos estão na mesma posição e você não quer ficar de fora, você quer ficar na frente. Portanto, essa decisão não deve ser inteiramente nossa.”

“Atrasamos a sessão no início, quando havia menos água, então não entendo muito bem por que não começamos a sessão.”

“Como eu disse, é sempre fácil depois, mas o principal é que não volte a acontecer.”

Após a bandeira vermelha, Vettel fez o quinto melhor tempo para a Aston Martin, mas revelou que cometeu um erro na volta mais rápida que poderia tê-lo colocado mais à frente no grid.

“Passei longe na Curva 8 e realmente saí da pista, então acho que ficaríamos a frente de Daniel [Riccardo]”, disse Vettel.

“Estou muito feliz por George [Russell], mas acho que talvez pudéssemos estar também, um pouco mais no bolo.

“Mas acho que é um ótimo resultado para nós e estou feliz por começar a corrida em uma posição decente.”

F1 2021: Verstappen é pole mas Russell BRILHA na CHUVA em Spa após BATIDA FORTE de Norris

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: