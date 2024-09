Fernando Alonso acredita que a Aston Martin precisa de "uma sacudida" para 2025, afirmando que o desempenho atual de seu carro de Fórmula 1 AMR24 "não é bom o suficiente".

Alonso apontou para a expectativa da equipe quanto à chegada de Adrian Newey em março do próximo ano, tarde demais para ter qualquer impacto real no projeto do carro para a próxima temporada, mas com o objetivo de melhorar para 2026.

O piloto espanhol observou que as simulações da Aston Martin previram que o carro seria o "sétimo ou oitavo mais rápido" em Singapura, o que o espanhol conseguiu superar com o sétimo lugar no grid de Marina Bay. No entanto, seu companheiro canadense Lance Stroll se classificou em 17º.

Falando sobre o futuro, Fernando sugeriu que a equipe não pode se dar ao luxo de simplesmente sacrificar 2025 por um 2026 melhor, e que os responsáveis pelo projeto do carro precisam "mudar o ritmo" para o próximo ano, a fim de obter mais sucesso.

"Acho que 2026 está em nossas cabeças, para todos na Aston, e a maior esperança com a chegada de Adrian, Enrico [Cardile] e alguns outros nomes", disse o bicampeão da F1.

"Vai ser ótimo, e o futuro parece brilhante, mas 2025... precisamos mudar um pouco as coisas. Quero dizer, não é bom o suficiente o que estamos fazendo agora, e em 2025 precisamos mudar o ritmo", ponderou o asturiano.

Fernando Alonso, da Aston Martin F1 Team, se acomoda no carro Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso explicou que ele e a equipe na pista estavam dando tudo de si para obter o máximo do carro, o que aumentou muito a carga de trabalho, já que o desempenho do AMR24 diminuiu ao longo do ano.

O piloto da Aston sugeriu que os funcionários da fábrica precisavam aumentar o ritmo de desenvolvimento, já que a equipe de pista não podia fazer "milagres" para fazer o carro render mais.

A equipe começou bem o ano, mas as atualizações vêm tendendo a tornar o carro mais difícil de guiar, tirando a confiança de Alonso e Stroll.

"Neste momento, estou me esforçando ao máximo para superar um pouco a falta de ritmo. Muito trabalho foi feito entre Baku e aqui. Ontem, deixamos o computador às 2h da manhã. Temos aumentado o trabalho para encontrar respostas, mais do que nunca agora", explicou o veterano.

"Estamos colocando tudo em prática, mas estamos descobrindo que, sabe, não há milagres a serem feitos aqui na pista, e precisamos da ajuda da fábrica agora em termos de desenvolvimento do carro", completou. O GP de Singapura tem cobertura completa do Motorsport.com via site e YouTube.

Reportagem adicional de Jose Carlos de Celis

