A parte mais complicada da temporada pode estar chegando para a Red Bull, já que Max Verstappen conquistou o tetracampeonato, mas a equipe deixou o título de construtores cair no colo da McLaren.

A temporada de 2024 da Fórmula 1 sempre será dividida em duas partes para os taurinos: um início muito dominante, que garantiu sete vitórias ao holandês e, depois, um momento mais complexo com o desenvolvimento questionado. No entanto, o time garante que já sabe o que precisa fazer para que seu próximo carro seja competitivo o suficiente.

Mais equilíbrio do que apoio

O aumento do desempenho e o surgimento da McLaren no topo destacaram uma série de dificuldades encontradas pela Red Bull com seu RB20. Verstappen, sem dúvida, fez alguns milagres ao volante, mas o holandês também apontou regularmente o dedo para os problemas de equilíbrio de seu carro.

Em 2025, a estabilidade regulamentar não é um bom presságio para a equipe sediada em Milton Keynes, se a tendência no final da temporada servir de referência. No entanto, o GP do Catar mostrou que o otimismo pode ser restaurado.

Quando se trata de definir as prioridades para o futuro RB21, a busca pelo suporte aerodinâmico, ao qual as equipes geralmente se dedicam, não deve ser o foco principal da Red Bull, que quer trabalhar em outro eixo.

"Nós sabemos o que fazer", diz o consultor Helmut Marko em sua coluna regular para a Speedweek. "Esse carro precisa de uma janela de operação mais ampla, para que não fique imediatamente desequilibrado quando houver pequenas variações de temperatura ou pequenas mudanças técnicas".

"É exatamente nisso que nossos engenheiros estão trabalhando. [Ganhar] 40 pontos de downforce é bom, mas [ganhar] quatro décimos no relógio é o que interessa aos pilotos e a mim. O comportamento tem que ser previsível para o piloto, para que ele possa ganhar a confiança necessária".

Trabalhar sem ser capaz de liderar uma revolução e, ao mesmo tempo, começar a trabalhar no marco regulatório de 2026 é o que leva a Red Bull a abordar o próximo ano - o último do regulamento atual - com humildade e mantendo os pés no chão, mas com a convicção de que ainda tem os meios para alcançar suas ambições.

"Tenho certeza de que teremos uma batalha acirrada na frente no próximo ano, e isso é de se esperar no último ano de um ciclo regulatório", alerta Helmut. "Os competidores estarão mais próximos uns dos outros".

"É uma prática comum na F1 copiar conceitos comprovados e, quanto mais estáveis as especificações permanecerem, mais semelhantes os carros se tornarão. Isso aumenta automaticamente o nível de desempenho".

"Daremos tudo de nós novamente no próximo ano. Haverá algumas mudanças na equipe, porque houve algumas saídas, mas estamos em uma boa posição e acredito que nossa equipe é capaz de dar a Max um carro que permitirá que ele lute pelo título novamente".

Verstappen dita o desenvolvimento

Enquanto a identidade do companheiro de equipe de Verstappen ainda é objeto de especulação e uma decisão sobre o futuro de Sergio Pérez é aguardada, a Red Bull está, sem surpresas, mais uma vez confiando em seu campeão em primeiro lugar para orientar certas escolhas técnicas.

"Como temos em Max o melhor e mais rápido piloto da categoria, é natural que levemos em conta suas preferências quando se trata de desenvolver as características de manuseio do carro", argumenta Marko. "Tenho certeza de que, desde que lhe forneçamos um carro competitivo, ele permanecerá na Red Bull".

