F1: O que está em jogo nas duas últimas corridas de 2024

Agora que o campeonato de pilotos de 2024 da Fórmula 1 foi conquistado por Max Verstappen, no GP de Las Vegas, pode-se supor que as corridas no Catar e em Abu Dhabi são pouco mais do que uma disputa fria. Na realidade, a temporada de 2024 está longe de terminar, pois ainda há muito a disputar nas duas últimas corridas.

Algumas das honras que ainda podem ser reivindicadas são mais valiosas do que outras - tanto o prestígio quanto o prêmio em dinheiro estão na mesa. Aqui estão as batalhas que ainda precisam ser concluídas nesta temporada de 2024.

Qual equipe será a campeã mundial em 2024?

Embora o torneio de pilotos tenha realmente terminado, o campeonato de construtores ainda está em pleno andamento. Além disso, a disputa entre a McLaren e a Ferrari, primeira e segunda na classificação respectivamente, está muito acirrada e pode oferecer um espetáculo.

Atualmente, a McLaren lidera com 608 pontos, enquanto a Ferrari tem 584. A Scuderia conseguiu tirar 12 pontos da vantagem dos papaias em Las Vegas, reduzindo a diferença para 24 pontos. A etapa da cidade dos cassinos parecia ser a última oportunidade real da equipe italiana de dar um golpe decisivo na liderança da McLaren, já que as duas últimas etapas devem ser mais favoráveis à equipe de Woking.

No entanto, nada está decidido entre as duas equipes, e não se deve esquecer que a Red Bull ainda está na disputa matemática. A atual campeã do construtores está mais de 50 pontos atrás da McLaren e, embora seja possível diminuir a diferença, há poucas chances de que isso aconteça.

O consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, declarou, após a corrida do último fim de semana, que o campeonato de construtores não era mais possível para os taurinos, admitindo que as dificuldades de Sergio Pérez no segundo carro haviam afetado significativamente suas chances.

"Checo tem mais de 200 pontos a menos que Max, e então fica claro que o título de construtores não é mais possível. Se Sergio estivesse perto de [Lewis] Hamilton e [George] Russell ou da Ferrari ou mesmo da McLaren, estaríamos bem à frente novamente."

A meta mais realista para a equipe de Milton Keynes parece ser o segundo lugar no campeonato, embora precise superar a liderança de 29 pontos da Ferrari na classificação.

Qual piloto será o vice-campeão do campeonato de pilotos em 2024?

Lando Norris ainda está na vice-liderança no momento, com 340 pontos na tabela. Mas Charles Leclerc superou Norris nas últimas quatro corridas e agora está apenas 21 pontos atrás de Norris.

Ele terá que vencer o britânico de forma ampla nas próximas duas rodadas, o que pode ser uma tarefa difícil se os circuitos do Catar e de Abu Dhabi favorecerem mais o chassi da McLaren.

Oscar Piastri pode não estar no páreo para o segundo lugar, mas pode ficar em terceiro se Leclerc não conseguir bons resultados - e o australiano já teve sucesso no circuito de Losail, já que ganhou a corrida sprint e chegou em segundo na corrida principal do Catar de 2023.

Qual equipe do grid intermediário terá a melhor classificação?

Há apenas quatro pontos separando a Haas, a Alpine e a RB na classificação das equipes. Embora a Alpine tenha conseguido um golpe de mestre em Interlago e tenha conseguido 35 pontos de uma só vez, o que a colocou diretamente à frente de seus rivais, a equipe francesa perdeu sua vantagem com uma corrida terrível em Las Vegas para ambos os pilotos.

Pierre Gasly estava no caminho certo para marcar pontos importantes mais uma vez, graças à sua excelente classificação na segunda fila, mas um problema no motor acabou com suas chances no meio da corrida.

As esperanças de Esteban Ocon de chegar entre os 10 primeiros foram frustradas quando a equipe não reagiu à sua própria chamada para os boxes e nenhum mecânico estava lá para recebê-lo. O bom desempenho de Nico Hulkenberg permitiu que a Haas recuperasse o sexto lugar no campeonato.

Com 50 pontos, a Haas tem apenas um ponto de vantagem sobre a Alpine, que tem 49. Atrás dela, a RB tem 46 pontos e conseguiu se manter a uma distância razoável graças à boa corrida de Yuki Tsunoda, que chegou em nono lugar.

A Aston Martin provavelmente permanecerá em quinto com tranquilidade, com 36 pontos de vantagem sobre a Haas. No entanto, o desempenho recente da equipe britânica e a diferença de 339 pontos para a Mercedes, quarta colocada, já provocaram uma reformulação técnica; Dan Fallows foi dispensado de suas responsabilidades como chefe técnico.

Quem estará ao lado de Max Verstappen em 2025?

Os dois últimos GPs de 2024 provavelmente contribuirão para a decisão sobre qual piloto acompanhará Tsunoda na RB em 2025. No entanto, outro fator importante entra em jogo: o futuro de Pérez.

A temporada do mexicano tem sido abaixo do esperado, e seus resultados medíocres ao volante do RB20, em comparação com os de seu companheiro de equipe vencedor do título, provavelmente custaram à Red Bull o campeonato de construtores.

Isso levou a especulações constantes de que o piloto de 34 anos deixará a equipe, especialmente porque há uma fila de espera para o lugar de Pérez. Tsunoda e Liam Lawson esperam subir para a equipe principal e também provaram, com seus resultados nas últimas corridas, que merecem uma chance na equipe principal.

Será que Tsunoda conseguirá "continuar a destruir" (declaração feita pelo próprio Yuki) seus companheiros de equipe e obter a oportunidade que ele cobiça há tanto tempo? Será que Lawson vai ultrapassar o piloto japonês na hierarquia da RBR ou, afinal, Pérez acabará ficando na equipe?

Helmut Marko revelou que uma reunião com os acionistas da Red Bull, que ocorrerá depois de Abu Dhabi, decidirá o futuro das duas equipes.

Hamilton terminará em sua pior colocação no campeonato?

Dadas as turbulências da temporada de 2024 de Lewis Hamilton, todos os olhos estão voltados para 2025 há algum tempo, quando ele finalmente vestirá o vermelho da Ferrari. Infelizmente para o heptacampeão, a campanha de 2024 ainda não terminou e pode muito bem colocar obstáculos em seu caminho até o final.

Entre seus fracos desempenhos nos treinos classificatórios e as provações que viveu ao volante do W15, 2024 será uma de suas temporadas menos agradáveis.

Até então, o piloto da Mercedes nunca havia terminado em um lugar pior do que o sexto lugar na classificação de pilotos - em 2022. Atualmente, ele está em sétimo lugar, 11 pontos atrás do companheiro de equipe que está à sua frente, com duas rodadas ainda a serem realizadas.

Independentemente disso, o britânico teve alguns altos significativos em um ano geralmente discreto; sua vitória em Silverstone ou, mais recentemente, seu desempenho nas ruas de Las Vegas foram os pontos mais fortes.

No entanto, essas corridas muito bem executadas contrastam fortemente com outros resultados muito piores - e seus erros na qualificação para o GP de Las Vegas provavelmente lhe custaram a vitória.

A Sauber terminará 2024 sem pontos?

Não é uma estatística muito animadora, especialmente para aqueles que estão na Audi esperando para colocar seu nome em uma equipe de F1: A Sauber não marcou nenhum ponto nesta temporada.

No entanto, a equipe suíça teve alguns lampejos de desempenho, especialmente no último fim de semana em Las Vegas.

O novo assoalho introduzido na 'cidade dos cassinos' parece ter feito a diferença, permitindo que Zhou Guanyu ficasse em 13º lugar e, ao mesmo tempo, ultrapassasse Franco Colapinto na última volta da corrida. Será que isso é suficiente para reavivar as esperanças e pôr fim a essa infeliz estatística?

O Catar foi bastante favorável aos dois Saubers (na época ainda chamados de Alfa Romeos) no ano passado, o que resultou em sua mais recente classificação por pontos. Embora os carros de 2024 sejam completamente diferentes dos de 2023, qualquer diferença no desempenho pode oferecer uma última chance de conseguir algo na tabela antes do fim da temporada.

Tanto Valtteri Bottas quanto Zhou terminaram nos pontos em Losail em 2023, em oitavo e nono lugares, respectivamente. Abu Dhabi 2023 foi menos bem-sucedido; eles terminaram a final em 17º e 19º lugares.

