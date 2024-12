F1: Verstappen admite que quis Norris como companheiro de equipe

No ano passado, o suposto interesse da Red Bull em Lando Norris foi um dos temas de discussão na Fórmula 1. Os rumores sobre uma mudança só diminuíram depois que ele estendeu seu contrato com a McLaren, o que significa que ele está comprometido com a equipe britânica até o final 2027.

Uma transferência está mais distante do que nunca, mas para Max Verstappen certamente não teria sido um problema se Norris tivesse ido para a Red Bull.

“Quando eu ganhei e ele ainda não havia vencido, sempre disse a ele que sua hora chegaria e que ele teria que seguir o processo. Também disse a ele com alegria na época que ele poderia se tornar meu companheiro de equipe se quisesse vencer", disse o tetracampeão em entrevista ao site oficial da F1.

No final das contas, a troca de Norris não aconteceu e isso levou a uma batalha entre eles pelo título mundial em 2024. Verstappen começou bem com sua Red Bull, mas a McLaren e Norris conseguiram se recuperar no meio da temporada. Depois que Verstappen desferiu um golpe no Brasil ao chegar à vitória desde a 17ª posição de grid, ele resolveu a batalha pelo título em Las Vegas a seu favor.

"Estou feliz por ele, teve uma ótima temporada. Talvez nem tudo tenha corrido como ele queria, mas isso faz parte da jornada que você faz. Você comete erros e aprende com eles. É tudo uma questão de como você se recupera depois do jogo", continuou Verstappen.

"Somos amigos. Não somos melhores amigos hoje em dia, não é como se eu ligasse para ele todos os dias. Ambos temos nossos melhores amigos, mas isso faz parte do crescimento. No entanto, somos amigos e tenho muito respeito por ele", disse Verstappen, que lamentou que tenham sido feitas tentativas de criar tensões durante a temporada.

“É claro que às vezes estivemos sob muita pressão e tivemos nossos momentos de confrontos e coisas assim. No final das contas, acho que podemos nos olhar nos olhos e valorizar o que fazemos. Fora da pista ele é um grande cara e também um grande piloto, tenho certeza que sua hora chegará e ele ganhará títulos”.

Esse respeito mútuo também ficou evidente nas palavras de Norris após sua derrota na batalha pelo título. Ele afirmou que Verstappen simplesmente não tem pontos fracos no momento, algo com que o tetracampeão mundial concorda.

“Acho que não tenho nenhuma fraqueza, mas não admitiria se tivesse. Tenho sempre a mente aberta e sei que sempre posso fazer melhor, mas também sei que é muito difícil”, explicou Verstappen.

“O mais importante não é apenas ter um bom desempenho durante um fim de semana inteiro, mas fazer isso de forma consistente durante toda a temporada. Você tem que estar sempre no seu melhor e descobrir o que funciona para você, porque cada piloto tem uma abordagem diferente. Você tem que saber o que funciona para você e acho que entendo muito bem o que isso significa para mim”, concluiu.

