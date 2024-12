O chefe da Red Bull, Christian Horner, revelou que Max Verstappen ficou "mais sensível" às críticas sobre sua pilotagem agressiva do que deixava transparecer em público.

No GP de Las Vegas de Fórmula 1, Verstappen conquistou seu quarto título consecutivo com duas etapas de antecedência, tendo sido o piloto de destaque em 2024 guiando uma Red Bull que começou dominante, mas não foi o carro mais rápido por uma parte significativa da temporada.

Verstappen ficou sob pressão do piloto mais próximo na classificação do campeonato, Lando Norris, com a dupla travando uma série de intensas batalhas roda a roda.

Eles se tocaram na Áustria, o que danificou terminalmente a McLaren de Norris e rendeu a Verstappen uma penalidade de 10 segundos antes que o holandês fosse criticado por várias manobras agressivas contra o britânico em Austin e no México.

Verstappen pareceu ignorar qualquer crítica da mídia, fãs e seus colegas na época, mas de acordo com seu chefe de equipe, ele foi mais afetado do que parecia.

"Ele ficou mais sensível do que você pensa", disse Horner. "Inevitavelmente, ele está ciente das críticas e algumas delas, eu acho, são muito infundadas.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"Ele é um piloto que guia agressivamente; ele é um piloto de ataque. Mas [Ayrton] Senna também, [Michael] Schumacher também, [Lewis] Hamilton também, e todos eles ficaram sob o mesmo tipo de holofote em vários momentos de suas carreiras."

Verstappen e a Red Bull se arrastaram por uma difícil segunda metade da temporada, na qual o caçador se tornou a caça e Verstappen e sua equipe se esforçaram muito para desenvolver uma saída dos problemas do RB20 durante um período de 10 corridas sem vitórias.

Junto com as críticas com as quais ele lidou, esse esforço total para segurar Norris e McLaren ajuda a explicar a liberação emocional de Verstappen na bandeira quadriculada em Las Vegas.

"Isso realmente significa muito para ele", acrescentou Horner. "Ele não é um cara com quem a fama se sente confortável. Ele não [anseia] por adulação. Ele simplesmente adora correr em carros velozes.

"Nos bastidores, ele estava colocando uma quantidade enorme de esforço com os engenheiros e designers e no simulador, e mais do que em qualquer um dos anos anteriores.

"A maneira como ele se comportou, a maneira como ele trabalhou com os engenheiros e toda a equipe técnica foi fenomenal.

"Ele tem sido, sem dúvida, o melhor piloto do grid na F1. E o que ele realmente fez este ano consolidou totalmente sua posição entre os grandes do esporte."

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas, + |Caio Collet

Watch: TETRA ABSURDO REDEFINE VERSTAPPEN? Max COMPARADO a PROST e cia, McLAREN x FERRARI, Indy. CAIO COLLET

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas, + |Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!