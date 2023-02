F1: Vettel tem opções de continuar ligado à F1 em 2023; entenda

Carregar reprodutor de áudio

Alexander Wurz é o atual presidente da GPDA [Associação de Pilotos de GP], e deixou a Fórmula 1 no final de 2007 após 69 corridas disputadas nas quais conquistou três pódios com três equipes diferentes: Benetton, McLaren e Williams...Ele chegou a essa posição depois de sete anos fora da categoria e sua principal função é dirigir o corpo que defende os interesses dos pilotos em todos os momentos.

Ao lado dele está Sebastian Vettel, que ocupa o cargo de diretor da associação, assim como George Russell. O alemão é uma das vozes mais importantes da mais alta categoria do automobilismo e, embora tenha se aposentado depois de conquistar quatro títulos mundiais em uma década e meia, ainda pode prolongar sua permanência.

O austríaco explicou que ainda não decidiu o que fará com o alemão, apesar de a maioria do grid querer que ele continue: "Vamos decidir o papel de Vettel na primeira metade da temporada, porque todos queríamos dar tempo para pensar se o trabalho com o GPDA se encaixa em seu futuro".

O presidente da associação também revelou ao PlanetF1 que se o tetracampeão mundial deixar o cargo, a decisão sobre seu sucessor seria tomada no fim de semana do GP do Azerbaijão, no último mês de abril. Enquanto isso, a britânica da Mercedes e a advogada escolhida como primeira dirigente do sindicato em 2021, Anastasia Fowle, será quem comandará as operações da organização dos pilotos.

Por seu lado, Sebastian Vettel não se pronunciou, e aproveita os primeiros meses livre das corridas. O alemão se limitou a competir na Corrida dos Campeões, na Suécia, com Mick Schumacher para formar a equipa alemã, embora as vitórias, tanto a par como individualmente, tenham escapado por pouco.

“Acho que Seb [Vettel] poderia facilmente assumir o cargo de presidente da GPDA, mas ele tem o mesmo potencial para liderar qualquer outra organização”, disse Alex Wurz. "Se Sebastian prestar atenção suficiente às coisas, ele pode fazer um ótimo trabalho em qualquer lugar."

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: