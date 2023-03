Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull pode gostar de ter o carro mais rápido e consistente no início da temporada 2023 da Fórmula 1, mas todos os alarmes dispararam sobre a confiabilidade de sua mecânica neste fim de semana na visita da categoria ao circuito de Jeddah Corniche.

Embora já houvesse suspeitas de alguns problemas menores durante o Bahrein, com a equipe até substituindo as caixas de câmbio dos dois carros em Jeddah, a falha na transmissão que deixou Verstappen fora da classificação no sábado, no início do Q2, confirmou que a equipe de Milton Keynes não é 100% confiável.

E o que mais pode preocupar na corrida que terá lugar esta noite na Arábia Saudita é que a Red Bull não garante a fiabilidade dos seus carros para o dia, com Sergio Pérez a largando da pole position e Verstappen do 15º lugar.

"Está tudo resolvido para hoje? Acho que saberemos às 22h, honestamente", disse Paul Monaghan, engenheiro chefe da equipe, referindo-se à hora local em que o GP termina, quando perguntado se eles tinham chegado ao fundo do problema de Verstappen.

"É um teste muito público, mas nós temos um a cada duas semanas e passamos ou reprovamos. O de ontem foi inesperado. Então você se levanta, limpa o pó, pesquisa o melhor que pode, a curto prazo, ou seja, 24 horas. E hoje seremos julgados."

"Temos um pouco de tempo para a Austrália (a próxima corrida), então o que quer que tenhamos que fazer, em algumas semanas podemos, e depois há sempre Baku. Quanto isso vai mudar? Acho que isso ainda está sendo deliberado. Mas sim, ontem foi satisfatório em uma metade da garagem e profundamente decepcionante na outra metade."

O problema do RB19 de Pérez solucionado

Pérez havia mencionado após o treino de sexta-feira que sofreu um problema mecânico que o impediu de tirar o máximo proveito de seu carro, embora o mexicano não quisesse entrar em detalhes sobre o ocorrido.

Monaghan, ainda sem explicar o que aconteceu, pelo menos confirmou que o problema no carro já tinha sido corrigido.

"Sim, nós sabemos como era. Cometemos alguns erros ao longo do caminho e depois nos recuperamos. Na sexta-feira de manhã, tivemos uma intuição do que havíamos feito. Portanto, tínhamos um plano para sexta-feira à noite. Os rapazes seguiram em frente e fizeram um trabalho brilhante. E agora está absolutamente tudo bem", disse ele.

Pérez foi perguntado na coletiva de imprensa pós-classificação de sábado se a confiabilidade era uma preocupação antes da corrida.

"Há sempre preocupações em torno da confiabilidade, especialmente neste lugar, onde é muito fácil danificar carros. Mas espero que não", concluiu ele.

