Esteban Ocon afirma que "aprendeu muito com Fernando Alonso no primeiro ano em que correu ao lado do bicampeão da Fórmula 1, tendo o espanhol como um ponto de referência no ano de retorno à categoria.

O piloto francês obteve sua primeira vitória no caótico GP da Hungria graças à ajuda de Alonso, que soube defender de modo brilhante os ataques de Lewis Hamilton com a Mercedes. Isso, junto ao pódio do espanhol no Catar, ajudou a Alpine a garantir a quinta posição no Mundial de Construtores, e a dupla parece ter um bom relacionamento, dentro e fora das pistas.

Ocon disse, após sua vitória na Hungria, que os alertas feitos a ele sobre os problemas em potencial que poderia ter com Alonso se mostraram mentiras, celebrando o bom relacionamento entre eles.

Questionado pelo Motorsport.com sobre sua parceria em uma análise da temporada 2021, Ocon sentiu que a dupla teve "uma fantástica colaboração" juntos, permitindo a ele aprender muito, melhorando seu jogo.

"Sem dúvidas ele é um grande piloto e extremamente rápido, é o companheiro mais rápido que já tive. Fiquei muito feliz ao trabalhar ao seu lado, e aprendi muito com ele. Acho é que o modo como Fernando pensa fora da caixa, enquanto outros pilotos não fariam o mesmo".

Fernando Alonso, Alpine F1 and Esteban Ocon, Alpine F1 speak to the media Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"É levar ao limite as estratégias e como podemos otimizar tudo, então, nesse aspecto, definitivamente aprendi muito. Também nas habilidades, pesquei algumas coisas dele, olhando suas primeiras voltas, algo que sempre fiz".

"Sempre segui o que ele vinha fazendo e, próximo do fim do ano, estava apenas ganhando posições e não perdendo nenhuma, fazia ótimas primeiras voltas. Então acredito ser um privilégio trabalhar ao lado de uma lenda como ele".

Alonso também elogiou bastante Ocon após o primeiro ano junto com o francês, afirmando que o ritmo do companheiro o ajudou a se aclimatar à categoria após dois anos fora. No final, o espanhol superou o francês com sete pontos de vantagem no Mundial mas, nas classificações, eles terminaram empatados: 11 a 11.

"Eu coloquei ele como referência no começo do ano, e fiquei feliz ao ver que estava igualando ele em termos de ritmo e que um estava puxando o outro adiante", disse Ocon. "Acho que no final isso deu à equipe o máximo que poderíamos. Extraímos o máximo do pacote na maior parte do tempo, então isso foi bom".

