O francês Esteban Ocon conseguiu colocar sua Renault em oitavo no GP da Itália de Fórmula 1, depois de largar em 12º. Mas, após a prova, a transmissão mostrou uma discussão entre Ocon, seu engenheiro e o chefe da equipe, Cyril Abiteboul. Aos jornalistas, o piloto explicou o que aconteceu e fez uma análise do GP bem diferente do tom usado no rádio.

Depois da bandeirada, seu engenheiro o parabenizou no rádio por ganhar quatro posições, contribuindo para uma boa pontuação para a equipe, mas Ocon respondeu: "Discordo, nos perdemos totalmente nessa corrida. Perdemos uma oportunidade enorme".

Ele ouviu como resposta: "Não pelo rádio, não pelo rádio, vamos falar sobre isso depois. Obrigado". A frase o levou a mandar: "Não, temos que enfrentar a realidade". Cyril Abiteboul, chefe da equipe, teve que intervir nesse momento: "Esse não é o lugar para isso". Depois da bronca de Abiteboul, Ocon não disse nada no trajeto de volta ao parque fechado.

Após a prova, quando perguntado sobre esses comentários, ele disse que não culpava a equipe, sugerindo que as circunstâncias não trabalharam a seu favor.

"Acho que, olhando tudo de novo, a sorte não estava do nosso lado hoje. Acho que, em termos de execução e tomada de decisão, acho que fizemos o certo. Obviamente, se tivéssemos ficado na pista, as coisas poderiam ter sido diferente. Mas se a bandeira vermelha não tivesse sido acionada, teríamos perdido tempo".

"No geral, foi uma boa corrida. É uma pena que paramos naquelas circunstâncias e as coias aconteceram, mas a sorte voltará ao nosso lado".

O francês foi um de três pilotos que mudaram para pneus macios durante a bandeira vermelha, junto com a dupla da Alfa Romeo. Mas Ocon usou esses apenas porque os médios não estavam na temperatura ideal.

Após a relargada, Ocon perdeu performance rapidamente e sofreu para acompanhar com os carros da frente, terminando em oitavo, enquanto Daniel Ricciardo foi o sexto.

"Lógico que tínhamos na mente uma boa largada com esses pneus macios", disse ao Motorsport.com. "Infelizmente, meu conjunto médio não estava pronto, não pude usá-lo. Se não teria sido ele".

"Tive bom ritmo nas duas primeiras voltas, mas ele começou a degradação rapidamente e obviamente não estava feliz com o balanço do carro e como o carro ficou após isso. Se tivéssemos que fazer de novo, eu escolheria o médio, mas eles não estavam prontos".

"Eles perderam temperatura, então houve um problema que precisa ser revisto".

