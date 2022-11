Carregar reprodutor de áudio

Pilotos da Alpine na Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso e o francês Esteban Ocon foram convocados pelos comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após um toque na corrida sprint do GP de São Paulo, em Interlagos.

Com isso, o clima na equipe francesa volta a 'esquentar', depois de alguns atritos recentes entre os dois. E, em entrevista após a disputa deste sábado no Brasil, Alonso colocou 'lenha na fogueira', dizendo que não vê a hora de testar com a Aston Martin, para a qual vai em 2023, em Abu Dhabi.

Embora não tenha criticado Ocon de forma direta na conversa com os jornalistas, o espanhol demonstrou sua ira com o companheiro via rádio logo após o incidente, quando disparou contra o francês.

Entretanto, Esteban não se deixou levar pelos questionamentos dos repórteres na zona mista. "É a opinião dele, mas temos opiniões diferentes", limitou-se a dizer o piloto contratado pela Alpine até o fim da temporada 2024.

Ocon também foi provocado a falar sobre as chamas que tomaram conta de seu carro após a sprint. "Saí, andei em pouco, subi na balança e então vi um carro pegando fogo. Achei que fosse a Williams, mas não, era minha", disse. A causa do fogo teria sido um vazamento de combustível.

Programação do GP de São Paulo

O resultado da sprint se aplica à ordem inicial do GP de São Paulo de Fórmula 1 em si, cuja largada está programada para às 15h de domingo. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube, agregadores de podcasts, redes sociais e outras plataformas.

F1 AO VIVO: O MELHOR DEBATE SOBRE A CORRIDA SPRINT EM INTERLAGOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: