O piloto da Alpine Esteban Ocon acha que a melhora de forma de sua equipe no GP do Catar de Fórmula 1 se deve a "pequenos truques" na configuração que fizeram a diferença. A escuderia teve uma corrida competitiva em Losail: Fernando Alonso subiu ao pódio e o francês ficou em quinto lugar, com os dois conseguindo executar uma estratégia ousada de parada única.

No entanto, o resultado não se resumiu apenas à estratégia, o vencedor da corrida da Hungria em 2021 acredita que o time fez a diferença no Oriente Médio ao encontrar um melhor acerto e disse que ficou agradavelmente surpreendido com as afinações descobertas.

"Com certeza, as características se adaptaram muito bem ao carro", comentou Ocon. "Então, foi uma surpresa muito boa quando sentimos que a aderência estava funcionando, mas não só isso, acho que fizemos um trabalho excepcionalmente bom na configuração, encontrando poucas coisas a mais que não necessariamente vimos em outros lugares."

"Pequenos truques aqui e ali que fizeram a diferença no fim de semana para ter mais ritmo e extrair mais da máquina."

"Além da gestão dos pneus e a estratégia que tínhamos na corrida. Quase tudo correu bem, a única coisa que não foi a ideal foi a minha classificação no sábado. Acho que teremos, obviamente, muitos dados para analisar, mas em geral, acho que demos um passo em termos de compreensão do carro para as condições de pista."

Com os 25 pontos conquistados no Catar, a Alpine desferiu um golpe decisivo na AlphaTauri na disputa pelo quinto lugar no mundial de construtores e agora está à frente dos italianos com boa vantagem antes das duas últimas provas.

Ocon acredita que sua equipe, que passou por uma revisão administrativa nos últimos 12 meses, se "transformou" desde o início da temporada e está em um bom lugar para o novo regulamento da F1 em 2022.

"Foi definitivamente um grande progresso desde o início do ano e o passado. Vejo um time completamente transformado e unido", disse o francês. "Temos grande motivação dos patrões, Laurent Rossi e Luca di Meo, eles são competidores tanto quanto nós e nos apoiam totalmente."

"A energia é muito boa, não há estresse interno e estamos todos na mesma direção. Portanto, é definitivamente um ambiente perfeito", concluiu.

