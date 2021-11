Carlos Sainz disse que a conversa sobre as diretrizes das corridas na Fórmula 1 vai continuar no inverno, depois de admitir que as regras sobre o que é permitido ainda "não estão muito claras".

Os pilotos se encontraram com comissários da FIA, incluindo o diretor de corrida Michael Masi, antes do GP do Catar para discutir as regras após a polêmica defesa de Max Verstappen contra Lewis Hamilton no Brasil.

O piloto da Red Bull saiu da pista enquanto defendia sua liderança do rival Hamilton na curva 4 de Interlagos, um incidente que a Mercedes pediu o direito de revisão depois que não foi investigado pelos comissários durante a corrida.

Hamilton disse após a reunião com Masi que as regras permaneciam obscuras, enquanto Masi disse no Catar que as regras foram "esclarecidas" para os pilotos, embora ele tenha admitido que alguns discordam delas.

Sainz se juntou ao grupo de pilotos que acreditam que as regras ainda são um tanto confusas, mas avalia que haverá mais discussões após a temporada para melhorar as coisas.

"Em termos de abordagem, ainda não está muito claro", disse Sainz. “Acho que você já nos ouviu falar sobre isso porque não sabemos exatamente o que vai acontecer corrida após corrida.”

"Mas, como eu já disse à mídia, parece que no inverno haverá uma conversa mais profunda sobre a forma como corremos, que espero que esclareça as coisas um pouco mais."

Lando Norris disse que embora alguns aspectos das regras tenham sido esclarecidos, outros ainda permanecem vagos.

"Acho que algumas coisas são um pouco mais claras, outras não", disse ele. "Acho que o que está claro é que nem todos os incidentes serão iguais, mesmo que pareçam idênticos, por isso é difícil saber quais são as diferentes circunstâncias.”

"Mas acho que a maioria das coisas foi esclarecida. Mas é difícil dar um ponto definitivo e dizer que isso é o que você pode e não pode fazer."

Quando questionado se mudará sua abordagem nas batalhas após a reunião, Norris disse: "Quer dizer, não. Um pouco. Há algumas coisas que talvez você deva ajustar.”

"Eu não acho que você mudaria a forma ou nós mudaríamos a forma como corremos ou algo assim, mas sim, você talvez apenas ajustasse algumas coisas que você poderia fazer agora ou não."

Fernando Alonso, da Alpine, um dos pilotos que criticou a inconsistência dos comissários neste ano, disse que a F1 precisa que as regras sejam "preto e branco".

"Acho que estamos todos de acordo quanto a isso, precisamos de mais consistência, precisamos de regras pretas e brancas, porque quando elas são cinzentas...", disse ele.

"Às vezes você sente que está se beneficiando delas, e às vezes você foi o idiota novamente. É melhor quando é preto no branco.”

"Vamos ver se podemos melhorar. Acho que não é apenas um problema da FIA, são os pilotos, as equipes, a FIA, tudo o que precisamos para trabalhar juntos para ter uma regra melhor."

