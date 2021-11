As ultrapassagens sempre foram uma parte fundamental da Fórmula 1, na verdade é uma das grandes razões pelas quais as pessoas seguem o esporte. Em todas as temporadas, vimos em inúmeras ocasiões lutas incríveis para ver qual piloto conseguia realizar mais delas. Podemos dizer que era uma competição fictícia que se tornou realidade.

Após um acordo com a Crypto.com, o aplicativo de criptomoeda de crescimento mais rápido do mercado, a categoria anunciou há vários meses a criação do 'Prêmio de ultrapassagem da Crypto.com', que será concedido ao piloto em primeiro lugar nessa estatística durante o campeonato.

Agora, como está indo essa batalha interessante com duas corridas para encerrar a excelente temporada de 2021?

Os pilotos que mais ultrapassaram

De momento, podemos dizer que existem três favoritos ao prémio, o primeiro deles é Fernando Alonso. O piloto da Alpine está na liderança com um total de 116 ultrapassagens após o GP do Catar, onde voltou ao pódio após sete anos, seguido de perto pelos outros grandes candidatos, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, que só fizeram uma a menos que o bicampeão, ou seja, 115.

Depois de muito tempo, os três se encontram novamente na briga por um prêmio na F1. Claro, se perguntássemos, com certeza eles nos diriam que prefeririam lutar pela mesma coisa que Max Verstappen e Lewis Hamilton: o título, mas os tempos mudam.

Com apenas duas corridas a disputar, o espanhol, o alemão e o finlandês tentarão o maior número de movimentos possível para escrever os seus nomes na história da categoria máxima como o primeiro piloto a ganhar o curioso prémio.

Claro que uma classificação à frente pode 'penalizá-los', mas somar pontos para as suas equipes é ainda mais importante do que ultrapassar, por isso será necessário ver como os três conseguem sair destas últimas duas corridas.

Outros pilotos com muitas ultrapassagens na temporada de F1 de 2021

Seguindo o trio de perto, estão Lance Stroll, da Aston Martin, e Sergio Pérez, da Red Bull, em uma posição não muito animadora para um piloto de uma equipe de ponta, já que isso indica que ele aprece com frequência no meio do grid.

Logo depois, surge Carlos Sainz com 104, lugar surpreendente para alguém da Ferrari que historicamente deveria partir mais alto e ultrapassar menos, mas a fase da equipe é diferente.

Como últimos destaques temos Daniel Ricciardo e Lando Norris. A dupla da McLaren tem 103 e 98 ultrapassagens, respectivamente, com o australiano a apenas 13 de Vettel. Então, buscar o prêmio a duas corridas é difícil, mas não impossível.

Confira a classificação de pilotos com mais ultrapassagens na F1 2021

Posição Piloto Número de ultrapassagens 1 Fernando Alonso 116 2 Sebastian Vettel 115 3 Kimi Raikkonen 115 4 Lance Stroll 112 5 Sergio Pérez 112 6 Carlos Sainz 104 7 Daniel Ricciardo 103 8 Lando Norris 98

ALONSO na RED BULL? Veja 'FLERTES' do piloto com equipes da F1 e saiba como ele quase parou na BRAWN Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título? Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music