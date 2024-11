Esteban Ocon não vive um bom momento na pista com a Alpine na atual temporada da Fórmula 1. Longe de lutar pelas primeiras posições, o francês não encontra muitos rivais durante as corridas. Mas, relembrando as disputas do passado, o piloto apontou quem foi seu principal concorrente ao longo dos anos.

Ocon fez parte da 'safra' de pilotos que disputaram as categorias de base europeias juntos, competindo ao lado de nomes como Alex Albon, Max Verstappen e Charles Leclerc. Ao ser questionado pelo Motorsport.com em uma entrevista exclusiva sobre quem seria o seu maior rival na pista, o francês relembrou os tempos 'júniores' antes de apontar o nome.

"Tem alguns caras que vocês não vão conhecer, da minha infância, mas eles são pilotos de corrida agora e nas categorias francesas, eles eram aqueles caras que você sabia que seriam seus principais rivais", destacou. "Mas, em meus primeiros anos fora da França, eu diria Max [Verstappen]."

"Eu basicamente perdi um campeonato nas categoria de acesso para Max [Verstappen], fiquei em segundo nesse campeonato. Acho que me vinguei na Fórmula 3, o que foi bom, mas sim, Max".

No GP de São Paulo de 2018, Verstappen e Esteban protagonizaram uma cena marcante após a corrida. Durante a prova, Ocon, retardatário na ocasião, tentou ultrapassar o holandês, mas acabou fazendo contato com o atual tricampeão mundial no S do Senna. Depois da bandeirada, quando foram para a pesagem obrigatória da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o representante da Red Bull foi tirar satisfação com o francês e o empurrou.

O episódio foi relembrado durante a entrevista e Ocon fez questão de dizer que a relação dele com o holandês não é conturbada como as pessoas imaginam por conta desse ocorrido.

"O que todos acham desse dia é que nós dois nos odiamos e não é esse o caso. Eu gosto de correr contra ele porque é sempre muito difícil. Não tem nenhuma mer** por trás disso. Fico um pouco triste por não correr parelho com ele durante a minha carreira na Fórmula 1, mas espero que isso mude no futuro e que possamos correr juntos na parte da frente", finalizou.

