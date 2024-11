As duas últimas disputas agressivas entre Lando Norris e Max Verstappen ainda são questões levantadas pelo paddock, principalmente porque isso pode afetar o resultado do título mundial de Fórmula 1 de 2024.

Agora, diversos dos principais pilotos da categoria defenderam que a implementação de caixas de brita nos circuitos poderia colocar ponto final nas discussões intermináveis sobre a Diretrizes de Padrões de Condução.

Com a falha no sistema imposta após a diferença entre as punições aplicadas em Austin e no México, o debate segue sendo assunto, mesmo com a FIA tendo concordado em revisar as regras antes do GP do Qatar.

Em particular, o caso aborda a questão de dar a vantagem em uma curva ao piloto que chega primeiro ao ápice. Essa 'área cinzenta' abriu a porta para um comportamento em que alguns agora estão aliviando os freios mais cedo para garantir que sua ponta esteja à frente - mesmo que isso os faça correr o risco de entrar rápido demais e passar por cima na saída.

Após as discussões entre os pilotos e a FIA no México no último fim de semana, foi agendada uma reunião para o fim de semana do GP do Qatar para tentar revisar as diretrizes e eliminar quaisquer áreas cinzentas.

No entanto, surgiu uma alternativa de pensamento: se as pistas tivessem mais impedimentos naturais contra qualquer pessoa que corresse muito, como armadilhas de grama ou cascalho, os problemas dos pilotos que espremem uns aos outros e correm o risco de passar muito longe seriam eliminados.

Lewis Hamilton sugeriu no Brasil que uma das maiores diferenças na agressividade das corridas de hoje em dia, em comparação com a época em que ele começou, era o fato de as pistas permitirem que os pilotos tivessem mais liberdade para errar.

"Acho que, quando entrei na McLaren, não tínhamos essas grandes áreas de escape, então, quando você entrava pela primeira vez, tinha que chegar ao limite", disse ele. "Você não podia ir além dele, sair da pista e voltar".

"Isso foi o que mais notei quando, talvez na época de Max ou um pouco antes, começaram a ter essas grandes áreas de escape, onde os pilotos mais jovens podiam entrar e realmente abusar dessas áreas e não colocar o carro na grama, por exemplo".

"Acho que isso deu a eles um bom amortecimento para se adaptarem ao esporte e encontrarem o limite onde, digamos, como na época de Fernando [Alonso] e antes disso, não se podia ir além do limite. Você está na brita".

Esteban Ocon, da Alpine, disse que, como alguém que não apoiava a imposição de muitas regras aos pilotos, os limites da pista eram um fator crítico para ditar como todos se comportariam.

"Não sou um grande fã de regras quando se trata da corrida em si", disse ele. "Ela precisa ser segura, obviamente isso é o principal, mas acho que os primeiros problemas são a pista".

"Se você colocasse grama ou cascalho, as coisas seriam muito diferentes. Vimos muito menos ultrapassagens pelo lado externo na Curva 3 do Red Bull Ring, por exemplo, em comparação com lugares fáceis de sair, como a Curva 12 de Austin. É para lá que o processo de pensamento vai agora".

Por sua vez, o piloto da Haas, Kevin Magnussen, acredita que a situação atual com as diretrizes do piloto é "bastante confusa".

"Acho que a FIA está ciente disso e está procurando fazer mudanças", disse ele. "Eles podem ver que não é assim. Não está muito bom no momento. Há muito espaço para explorar essas diretrizes. Eles precisam repensar um pouco, voltar ao básico".

E ele concordou com seus concorrentes que o design da pista é um elemento essencial para fazer melhorias.

"As pistas tornam tudo incrivelmente difícil porque há todo esse escoamento e você nem sente que está saindo", disse Magnussen.

"É muito fácil correr um contra o outro e ficar do lado de fora. Então você tenta ter sua asa dianteira à frente no ápice, e novamente na saída, e tenta fazer com que pareça que você foi empurrado para fora".

"Acho que isso é uma pena, portanto, cascalho ou algo para deter a parte externa da pista vai ajudar. E, nessas pistas, acho que eles deveriam deixar isso a cargo dos pilotos".

"Ter algumas regras, como mover-se durante a frenagem e reagir ao movimento do carro de trás. Acho que isso precisa estar presente. Mas o grande problema são as pistas".

