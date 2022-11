Carregar reprodutor de áudio

Anunciado neste sábado como novo membro do Red Bull Junior Team, a academia de pilotos da marca cujo objetivo é levar jovens talentos às equipes taurinas da Fórmula 1, Enzo Fittipaldi deverá correr pela Carlin na Fórmula 2, informou Helmut Marko, consultor da 'RBR', ao Motorsport.com.

Os anúncios vêm após meses de conversas entre Enzo e Marko, cujo primeiro encontro foi noticiado no GP da Holanda de F1, em Zandvoort. Assim, o brasileiro se junta à academia da Red Bull e troca a equipe Charouz pela Carlin na F2 2023, com o objetivo de conquistar o título da categoria de acesso.

Marko disse: "Ele sempre esteve lá na frente mesmo com uma equipe de meio de pelotão. Em 2023, ele estará com Carlin, que é um time de ponta". O austríaco supervisiona as operações dos times da Red Bull na F1 e é o principal responsável pela academia de jovens pilotos da empresa da Áustria.

De todo modo, o contrato de Fittipaldi com a Carlin ainda não está assinado, apurou a reportagem. Fittipaldi, porém, já tem um acordo encaminhado com a escuderia e testará com ela nos próximos dias.

Enzo também se manifestou após Marko. “Estou muito grato por esta oportunidade e gostaria de agradecer à Red Bull, Helmut e Christian Horner (chefe de equipe da Red Bull na F1) pela confiança em mim.”

