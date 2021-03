Desde o ano passado, a Fórmula 1 colocou a melhora da diversidade e da inclusão no esporte como parte chave de sua estratégia corporativa para o futuro, através do programa #WeRaceAsOne (Corremos como um). E a categoria não pretende que essas mudanças fiquem apenas dentro do paddock, planejando disponibilizar ingressos a comunidades mais humildes com valores mais baratos ou até de graça.

A categoria já revelou seus planos para ajudar a financiar bolsas de estudo para pessoas de grupos sub-representados para iniciarem suas carreiras na F1, tornando a indústria mais próxima da realidade da sociedade como um todo.

Uma barreira barreira para a entrada de fãs de origens mais humildes sempre foi o valor dos ingressos, além da passagem das transmissões da F1 para as TVs a cabo ou streaming em alguns países, diminuindo o alcance do esporte.

Mas a F1 está visando melhorar o acesso aos eventos tornando os ingressos mais facilmente disponíveis para comunidades locais dos GPs, além de fãs de menor poder aquisitivo.

"Sabemos que ir a um evento de F1 pode ser caro", disse Yath Gangakumaran, diretor de estratégia e negócios da F1 durante o Autosport International Connect. "É um pouco diferente, obviamente. Você está pagando por três dias e várias horas ao longo do final de semana, em comparação com o futebol, que é uma partida de 90 minutos em um dia".

"Como parte do nosso segundo pilar de eventos sustentáveis, até 2025, um componente chave será trabalhar com os promotores para ver como podemos garantir que as pessoas das comunidades locais, particularmente de origens mais humildes, poderão acessar o evento através de ingressos gratuitos ou com grandes descontos".

"Isso é algo que já estamos trabalhando com alguns promotores. Levará tempo, e obviamente todos estão saindo da situação causada pela pandemia, que afetou duramente as operações. Mas já estamos trabalhando nisso para atingir essa meta até 2025".

A F1 afirmou que pretende que todas as corridas sejam totalmente sustentáveis até 2025, antes de torná-las neutras em termos de emissão de carbono até 2030. Uma medida tomada em direção a isso foi a proibição do uso de garrafas de plástico a partir do GP da Espanha deste ano.

"Neste ano, uma dos principais pontos que estamos executando é uma redução dramática no uso de garrafas de plástico no pit e no paddock. Controlamos o pit e o paddock, então temos uma chance de impactar ali em curto prazo".

"A partir da pré-temporada no Bahrein, vocês verão diferentes operações em ação da nossa parte, e, a partir da Espanha, todos os membros deverão ter planos para garantir uma redução dramática no uso de garrafas de plástico, e também de talheres".

"Ao mesmo tempo, nossos promotores também estão trabalhando em seus planos futuros para garantir a redução do uso de plástico entre os fãs. No Bahrein estamos implementando a reciclagem e uma infraestrutura para isso pela primeira vez na história. Pretendemos seguir com isso ao longo do ano".

"É um pequeno exemplo do que nós, como esporte, podemos fazer para criar um impacto positivo em um local, não apenas na semana que estamos ali, mas indo além".

