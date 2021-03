A Williams trará "quase uma atualização de corrida" para os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein para o seu FW43B, iniciando um plano de desenvolvimento "modesto" para 2021.

A Williams lançou seu novo carro para a próxima temporada na semana passada, já tendo concluído um shakedown em Silverstone com os pilotos George Russell e Nicholas Latifi no final de fevereiro.

A equipe quer se recuperar de um período difícil que a viu terminar em último no campeonato de construtores nas últimas três temporadas.

O FW43B sofreu uma série de alterações internas apesar do congelamento dos regulamentos técnicos, permitindo à equipa descer ao limite de peso.

Embora a Williams esteja focando muito no desenvolvimento de seu carro 2022, o chefe da equipe Simon Roberts revelou que ele tem várias peças diferentes para testar esta semana no Bahrein.

"Agora estamos tentando projetar e desenvolver o carro para 2022, o que é uma mudança enorme", disse Roberts.

“É um conjunto de regulamentos completamente novo, sem transição. Mas também há algumas oportunidades porque fizemos alguns trabalhos neste carro.”

“Curiosamente, temos algumas opções que vamos levar ao Bahrein para o teste. É quase como uma atualização na primeira corrida, o que é muito legal e estamos muito animados com isso.”

"Na verdade, temos um plano de atualização ao longo do ano, mas vai ser bem modesto e, como outras equipes, espero que tenhamos muito cuidado em como colocar nossos recursos nisso."

Questionado diretamente sobre a atualização que seria levada para os testes de pré-temporada, Roberts disse timidamente que isso significava que a equipe estava "ou adiantada ou não podemos decidir o que realmente queremos!"

Simon Roberts, Acting Team Principal, Williams Racing in the press conference Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ele acrescentou: "Temos algumas opções, então vamos com uma variedade de peças que colocaremos no carro.”

“É ótimo - é uma boa posição para se estar. Ambos os pilotos vão tentar as duas opções e temos peças suficientes à nossa volta para converter em ações para a corrida.”

"Então, sim, pode ser a primeira atualização da corrida, o que seria um bom lugar para estar, dependendo de qual escolhermos."

Roberts explicou como a transição nos regulamentos técnicos de 2020 a 2021 garantiu que a equipe pudesse revisar cada parte do carro e encontrar melhorias sempre que possível.

"Demoramos e tratamos de tudo o que podemos tocar para tentar economizar peso", explicou ele.

"Nós reequilibramos todos os coolers do carro e otimizamos tudo que podíamos. Novamente, não é a pressa normal porque conhecemos o carro, estamos competindo com ele há 17 corridas no ano passado, então, tem toneladas de dados. Isso permitiu que os engenheiros realmente chegassem a um nível que nem sempre temos a chance de atingir.”

“Economizamos bastante peso nele. A coisa é mais fácil de construir, combina muito bem. Esperançosamente, será mais confiável, e essa é certamente a intenção.”

