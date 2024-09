Kevin Magnussen ultrapassou o limite de punições da Fórmula 1 e foi suspenso para a próxima etapa que acontece em Baku. Desta maneira, a Haas confirmou que Oliver Bearman entrará no lugar do dinamarquês e defenderá a equipe ao longo do fim de semana.

Bearman já teve a chance de mostrar suas habilidades em um F1 no início do ano, quando substituiu Carlos Sainz em Jeddah na Ferrari. O piloto de 19 anos já está confirmado para 2025 na Haas, mas terá uma segunda chance em Baku.

Magnussen recebeu a 12ª punição dentro de 12 meses e não poderá correr no GP de Azerbaijão. Isso aconteceu após o toque do piloto com Pierre Gasly durante a corrida de Monza, quando o competidor da Haas recebeu 10 segundos naquela etapa.

"É definitivamente mais um desafio para mim como piloto reserva, com pouco tempo de preparação, mas estou em uma boa posição após ter corrido com a Ferrari no início do ano, então, pelo menos, tenho essa experiência", comentou o jovem competidor.

Em Jeddah, o piloto britânico largou da 11ª posição e cruzou a linha de chegada como sétimo, marcando seus primeiros pontos na categoria mais alta do automobilismo.

À época, Bearman ainda foi elogiado por Ayao Komatsu, que viu o desempenho de Oliver como muito positivo e está animado para trabalhar com o britânico na próxima temporada.

"Ele tem a coisa mais importante no paddock: a velocidade. Mas, em termos de entender o cenário, é impressionante, porque ele é um caro novo e quando ele pilota para nós treinos livres 1, nós passamos os nossos objetivos daquela semana e ele precisa alcançar esse objetivo".

Magnussen deve retornar ao seu carro no GP de Singapura, quando a punição chega ao fim. Bearman, por sua vez, está confirmado para a F1 em 2025 e será companheiro de Esteban Ocon.

