Oscar Piastri assumiu a liderança do campeonato da Fórmula 1 após o resultado impressionante do GP da Arábia Saudita e isso foi o suficiente para Max Verstappen entender que terá que lutar muito se tiver como objetivo o título de 2025.

O australiano agora tem 10 pontos de vantagem para Lando Norris, que começou a temporada como favorito, mas teve fins de semana difíceis nas últimas etapas. No entanto, os dois pilotos estão na McLaren, que lidera o campeonato de construtores com folga.

Depois da corrida em Jeddah, Verstappen foi questionado sobre a maneira com que Piastri lida com os seus fins de semana e como Mark Webber influencia no comportamento do australiano. Acontece que o ex-piloto é empresário do competidor de 24 anos.

Webber foi o último australiano a liderar o campeonato de pilotos de F1, em 2010, e, embora nunca tenha conseguido encerrar a temporada e conquistar a coroa, mostrou-se um competidor difícil durante seu tempo na categoria.

Verstappen fez comparações com a maneira como seu pai, o ex-piloto de F1 Jos Verstappen, cultivou sua própria carreira.

"O ano passado foi o segundo ano dele [Piastri]. Agora ele está em seu terceiro ano e é muito sólido. Ele é muito calmo em sua abordagem, e eu gosto disso. Isso fica evidente na pista".

"Ele se entrega quando precisa, quase não comete erros - e é disso que você precisa quando quer lutar por um campeonato".

"Acho que com Mark ao seu lado, ele o está ajudando muito. Isso é ótimo. As pessoas aprendem com suas próprias carreiras - foi o que eu fiz com meu pai, e Mark está aconselhando Oscar".

"No fim das contas, Oscar está usando seu talento, e é ótimo ver isso".

Webber se tornou o empresário de Piastri, juntamente com sua parceira Ann, em 2019. Piastri havia vencido a Eurocup, com sete vitórias em 19 corridas, e era cotado para entrar na F3. No entanto, seu pai, Chris Piastri, e seu amigo próximo Rob McIntyre perceberam que precisavam de mais ajuda para supervisionar a carreira do jovem piloto.

Eles procuraram Webber para obter ajuda e orientação por meio de um amigo em comum, o cientista esportivo Simon Sostaric, que também conhecia Mark.

Mark, é claro, conhece as duras realidades da F1 e está transmitindo seu conhecimento a Piastri. Em uma entrevista recente ao podcast F1 Nation, ele falou sobre como Oscar melhorou seu jogo contra a "artilharia séria" de seus rivais, incluindo Verstappen.

Após a vitória de Piastri no Bahrein, na semana anterior ao seu sucesso na Arábia Saudita, Webber foi questionado sobre como o piloto de 24 anos conseguiu converter pole positions em vitórias.

"Eu acho que, como piloto de F1, isso é um grande componente da sua profissão, então é algo que não se perde para ele, que ao longo de sua jornada, quando você enfrenta Max, Charles [Leclerc], Lando, Lewis [Hamilton], como esses caras nos primeiros anos, há uma artilharia séria em uma volta".

"E, para completar, sabemos como é delicado usar esses carros e pneus no sábado, portanto, devido à inteligência do garoto e à compreensão do que ele precisa melhorar, sim. Mas, como eu disse a ele, você tem mais experiência no dia em que se aposenta, então continue aprendendo".

