A Ferrari saiu vitoriosa em casa, no GP da Itália da Fórmula 1, graças a um ótimo desempenho do piloto monegasco Charles Leclerc e um excelente gerenciamento de pneus, resultado de uma estratégia ousada de apenas uma parada na corrida.



Fréd Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, enfatizou que a Scuderia havia melhorado significativamente o ritmo da corrida e que a equipe havia mostrado uma grande melhoria no gerenciamento dos pneus.

"Um resultado extraordinário para a equipe!", disse Vasseur após a corrida."Isso é uma verdadeira garantia para todos nós, especialmente para os tifosi [torcedores da Ferrari] que vieram nos apoiar neste fim de semana".



Além disso, elogiou a direção do piloto monegasco: "Charles dirigiu incrivelmente bem e acho que merecíamos muito essa vitória."

"O gerenciamento dos pneus foi nosso maior problema no ano passado, mas agora se tornou uma de nossas vantagens", conclui.

FERRARI DÁ AULA E LECLERC VENCE, COM PIASTRI P2 E NORRIS P3! Verstappen é SÓ P6. O DEBATE de MONZA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!