A Fórmula 1 realizará em 2021 a edição inaugural do GP da Arábia Saudita, marcado para 03 a 05 de dezembro, como a penúltima etapa do ano. E os promotores do evento divulgaram as primeiras renderizações do que será o complexo de Jeddah para a prova.

O layout planejado para a pista de Jeddah foi revelada pela F1 em março, prometendo ser o maior e mais rápido circuito de rua do calendário, com média de velocidade de 250 km/h por volta.

Para marcar a regressiva de seis meses para o GP, a Saudi Motorsport Company divulgou as primeiras renderizações do complexo do pit lane que será construído para o circuito.

A estrutura de quatro andares foi projetada por Ulrich Merres, um dos arquitetos de Hermann Tilke, e "adota a forma de uma paisagem composta de edifícios escalonados de vários andares situados esplendidamente ao lado da reta principal do circuito de Jeddah, definida em seus detalhes por linhas retas e elegantes", segundo o comunicado divulgado.

"Projetado para se encaixar de modo harmônico com a pista e seus arredores, sua expressão arquitetônica é igualmente inspirada pela sua localização idílica às margens do Mar Vermelho e o traçado do circuito".

O prédio oferecerá vistas da pista e da orla marítma de Jeddah, com o circuito sendo projetado ao redor da região.

"Estamos felizes por compartilhar essas imagens exclusivas de nosso prédio com o mundo hoje", disse o Príncipe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, presidente da Federação Saudita de Automobilismo e Motociclismo.

"O prédio é um símbolo de tudo que esta corrida representa: acolhedor, moderno e espetacular. Com apenas seis meses até que o pináculo do esporte a motor chegue à Arábia Saudita, as preparações estão progredindo de forma incrível em preparação para o primeiro GP da Arábia Saudita de F1".

"Mal podemos esperar para recebê-los em Jeddah em dezembro para um final de semana de corrida e entretenimento da melhor classe".

O comunicado da organização acrescenta que os ingressos serão colocados à venda logo, prometendo um final de semana de ação de tirar o fôlego na pista, além de três dias de entretenimento e experiências musicais ao vivo fora da pista".

