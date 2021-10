Além da já tradicional corrida de Austin, os Estados Unidos receberão um segundo GP de Fórmula 1 no próximo ano, em Miami. No entanto, os organizadores do evento não querem se limitar apenas à categoria máxima, mas também a duas gigantes do país: Indy e Nascar.

O Hard Rock Stadium, local do circuito, recebe jogos do time Miami Dolphins na NFL e já sediou outros eventos esportivos, o que dá força nos bastidores para trazer mais divisões do automobilismo à cidade. O maior obstáculo é o calendário.

"Acho que é possível, mas a pequena janela de tempo para se programar seria um desafio", comentou o diretor-executivo do estádio, Tom Garfinkel, à revista Racer. "Antes da corrida, temos o Miami Open de tênis ao final de março e a temporada de futebol americano. Então, será limitado ao que pudermos fazer fora desses eventos, já que a pista foi projetada visando um fim de semana de F1."

Para ele, apesar do país já contar com dois GPs, ainda há espaço para mais: "Quanto maior o número de corridas que conseguirmos trazer, maior o número de fãs que vamos conquistar. É bom para todo mundo."

"Eu adoraria ver uma terceira corrida nos Estados Unidos, se possível. Acreditamos em surfar junto à maré, então se você for fã de automobilismo e F1, quanto mais provas nos EUA, melhor", acrescentou.

