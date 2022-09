Carregar reprodutor de áudio

Os chefes da Fórmula 1 estão buscando aumentar a segurança e trabalhar com os promotores de cada GP para erradicar o assédio sexual, a homofobia e o racismo visto por parte de alguns fãs que estavam no Red Bull Ring em julho.

No entanto, aconteceram alguns incidentes neste caminho: fãs queimaram produtos da Mercedes com o número de Lewis Hamilton na Hungria neste ano. Com uma multidão de 100.000 pessoas confirmadas em Zadvoort neste fim de semana, inevitavelmente haverá um exame minucioso sobre como os fãs leais de Max Verstappen se comportam.

Mas o diretor esportivo do GP da Holanda, Jan Lammers, disse que não está preocupado com a situação e crê que a pequena minoria que arruinou as coisas para muitos na Áustria provavelmente estará "envergonhada" demais para voltar a um evento de F1.

Em conversa exclusiva ao Autosport, Lammers disse: "Acredito que este ano vamos demonstrar que a Áustria foi um incidente incitado por apenas algumas pessoas. Talvez tenha sido apenas uma dezena de pessoas que passaram um pouco do limite: comportamento de grupo e tudo isso.

"Assim, creio que esses fãs em particular estão tão envergonhados que podem até ficar em casa ou foram corrigidos por seus amigos e familiares. Isso foi vergonhoso. E não é assim que conhecemos a Orange Army."

"Durante os Jogos Olímpicos e o futebol, os fãs laranjas são conhecidos por seu senso de humor. Não se levam a sério demais e se divertem muito. Então eu realmente acho que a Orange Army vai se comportar da melhor maneira."

No GP da Holanda do ano passado, apesar de que Hamilton estava envolto em uma disputa acirrada pelo título com Verstappen, não houve evidência de que os fãs foram longe demais na forma que tratavam outros pilotos.

Lammers acredita que será o mesmo este fim de semana, apesar de que terá muito mais espectadores no autódromo.

"Acho que eles vão mostrar do que realmente são feitos", disse. "O que vimos na Áustria, esse não é um fã verdadeiro de corridas.

"No passado, tivemos a batalha entre Lewis e Max e acredito que os recebemos bem aqui. Alguém vaiando alguém, principalmente com Lewis, se alguém vaiar um sete vezes campeão mundial, então você deve se perguntar do que é feito.

"É um ambiente esportivo e um ambiente familiar esportivo e a gente deve atuar de maneira esportiva e familiar. Costumo dizer que quando nossos filhos vão a uma festa, os dizemos para aproveitar. Creio que o foco deveria ser o mesmo aqui: que todos se certifiquem de aproveitar."

O diretor executivo da F1, Stefano Domenicali, também elogiou a forma que os fãs holandeses se comportaram no ano passado e admitiu algumas preocupações de antemão.

"Ano passado foi realmente um evento incrível", disse. "A energia foi tremenda e o respeito também.

"Tenho que dizer a vocês a verdade...Mas havia algumas dúvidas sobre como a Orange Army holandesa poderia ter respondido e recebido os outros pilotos.

"Mas na verdade, foi o contrário: foi impressionante a forma em que deram uma boas-vindas de maneira esportiva para todos, desde Lewis até os pilotos da Ferrari.

"Isso é um sinal de maturidade, maturidade que essa sociedade precisa para seguir em frente. E isso é realmente algo que podemos compartilhar."

