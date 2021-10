O pai de Lewis Hamilton, Anthony, explicou em uma entrevista que seu filho e o grande rival na Fórmula 1 em 2021, Max Verstappen, não são tão hostis quanto às vezes parecem, mas a relação dos dois nem sempre foi tão pacífica como o retrata o pai do heptacampeão.

Em Silverstone, um contato na curva Copse fez com que o holandês sofresse um acidente em alta velocidade e, algumas semanas depois, a próxima colisão contundente ocorreu em Monza.

"Nada disso [hostilidade] é verdade, eles só são rivais ferrenhos", disse Hamilton à mídia britânica talkSPORT. "Lewis está onde Max quer estar e vice-versa. Eles são como boxeadores que entram no ringue juntos, mas no fim, se abraçam e riem."

Outro momento áspero entre Hamilton e Verstappen aconteceu nos treinos livres do GP dos Estados Unidos, quando entraram em um 'duelo de aceleração' na reta principal e o piloto da Red Bull escapando ligeiramente para fora dos limites de pista.

Ele ficou irritado com isso e mostrou o dedo do meio para fora do cockpit enquanto chamava o britânico de "idiota estúpido" no rádio da equipe.

Sobre isso, o pai de Hamilton afirma: "Se chama competição. Se você for muito amigável com seu oponente e soltar um pouco o acelerador, vai perder." Ele também considera essas atitudes normais no automobilismo e relembrou que já foram vistas com outros pilotos, não apenas entre o filho e o holandês.

Anthony cita como exemplo a batalha tripla entre Carlos Sainz, Lando Norris e Daniel Ricciardo em Austin. O trio se dá bem fora da pista, mas travou um violento duelo roda a roda na primeira volta, quando Sainz chamou um movimento de Ricciardo de "sujo".

"É assim que são as corridas", disse Hamilton Sr., "Fora da pista, você pode ser amigável com os outros, mas quando está em uma luta, vale tudo no amor e na guerra."

