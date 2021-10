Após ter dificuldade em igualar a velocidade do motor Mercedes, principalmente em Monza e Sochi, a Red Bull parece ter descoberto como lidar com essa desvantagem, segundo o conselheiro da equipe de Fórmula 1, Helmut Marko.

De acordo com ele, o segredo está na aerodinâmica e em aproveitar os momentos em que os rivais ainda estão com muito combustível nos carros, geralmente no início das corridas. Isso parece ter rendido resultados, pois Max Verstappen fez a pole e venceu o GP dos Estados Unidos.

"Já percebemos algumas vezes que a Mercedes não é tão competitiva com tanque cheio", comentou Marko à mídia alemã Auto Motor und Sport. "Além disso, também corremos com uma asa traseira menor."

A nova peça não estava apenas no carro de Verstappen, mas também no de Sergio Pérez, que conquistou seu segundo pódio consecutivo ao terminar em terceiro em Austin. No entanto, a corrida não foi fácil para o mexicano, mas não por questões técnicas.

"Sergio sofreu durante todo o fim de semana com uma dor de estômago. E sem beber água, foi ainda mais difícil para ele", relembrou o conselheiro. A escuderia revelou que o piloto ainda teve um resfriado e, logo nas primeiras voltas, o sistema de bebidas de seu carro não funcionava.

A Red Bull está na liderança do campeonato de pilotos com uma vantagem relativamente tranquila de Verstappen: 12 pontos sobre Lewis Hamilton. Apesar disso, a equipe precisa recuperar terreno no mundial de construtores, onde perde para a Mercedes por 460,5 a 437,5, 23 tentos atrás.

