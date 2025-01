F1: Ferrari apostará em projeto ousado no carro de 2025

Embora os regulamentos da Fórmula 1 mudem completamente em 2026, a Ferrari está fazendo algumas alterações profundas para o último carro do atual ciclo de regras

A temporada 2025 está sendo considerada apenas uma temporada de transição antes dos novos regulamentos em 2026. No entanto, a Ferrari, entre outros, decidiu fazer grandes mudanças no modelo deste ano.

A edição italiana do Motorsport.com appurou que a Scuderia mudará de uma suspensão push-rod para uma solução pull-rod para a suspensão dianteira nesta temporada.

Essa medida tem como objetivo obter um melhor centro de gravidade para o carro, que também foi ligeiramente alongado na dianteira. No entanto, como os sidepods não são deslocados ao mesmo tempo, a distância entre os pneus dianteiros e os sidepods é aumentada.

A distância entre eixos do Projeto 677, o apelido do carro de 2025, que ainda não tem um nome oficial, terá o comprimento máximo permitido de 3.600 milímetros e o piloto também se sentará um pouco mais atrás como resultado das mudanças no chassi.

O recém-chegado à Ferrari, Lewis Hamilton, entre outros, deve ficar satisfeito com isso, pois o ex-piloto da Mercedes revelou em 2023 que não gosta nada quando o cockpit de um carro está muito à frente. Ele não deverá ter esse problema em 2025.

Outra mudança na Ferrari diz respeito à caixa de câmbio. Ela será ligeiramente encurtada para mover o motor mais para trás e, assim, ajustar a distribuição de peso. Um dos objetivos disso é aumentar a janela de trabalho dos pneus.

Em 2024, o SF-24 foi forte na corrida porque o desgaste dos pneus do carro era extremamente baixo. No entanto, a Ferrari pagou um preço por isso nos treinos classificatórios, nos quais os pneus muitas vezes ainda não estavam na temperatura ideal no início de uma volta.

Ainda de acordo com o Motorsport.com Itália, o carro de 2025, que ainda foi parcialmente desenvolvido sob a liderança de Enrico Cardile, que desde então trocou a Ferrari pela Aston Martin, passou no teste de colisão de chassi da FIA logo na primeira tentativa.

A propósito, também haverá uma inovação no design. Este ano, a Ferrari supostamente optará por um tom de vermelho um pouco mais escuro para a pintura. As novas cores serão mostradas pela primeira vez em 18 de fevereiro e o carro em si um dia depois.

