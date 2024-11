Tal como na Fórmula 1 2023, o mexicano Sergio Pérez vive temporada muito difícil, após inicialmente ter bom desempenho nas primeiras corridas. Depois, porém, o piloto da Red Bull teve uma grande queda de rendimento e agora ele está só em oitavo lugar, enquanto seu companheiro Max Verstappen lidera.

Os resultados do mexicano de 34 anos são especialmente dolorosos no campeonato de construtores. Nos últimos dois anos o título foi para a Red Bull, mas agora parece que vai para a McLaren. Na verdade, o time taurino está atualmente em terceiro, atrás da Ferrari, na classificação do Mundial entre equipes.

Ex-piloto da Red Bull na F1, o holandês Robert Doornbos afirmou que será incompreensível se a Red Bull continuar com Pérez, mesmo considerando o fato de que teoricamente o mexicano tem contrato para 2025.

“Seria incrível se for Pérez novamente”, disse ao Motorsport.com o ex-piloto de F1 quando questionado sobre quem deveria ser o companheiro de seu compatriota Verstappen no próximo ano da categoria máxima.

Caso Pérez seja demitido para 2025, Liam Lawson parece o principal candidato para ocupar o segundo lugar na Red Bull. Na verdade, o neozelandês impressionou bastante desde que ingressou na RB em Austin como substituto do australiano Daniel Ricciardo.

No entanto, Doornbos também vê um candidato potencial para a vaga na Red Bull em Yuki Tsunoda, japonês da RB. O asiático tem mostrado excelentes resultados nesta temporada, impressionando no Brasil na prova passada ao registrar o terceiro tempo mais rápido na qualificação e o sétimo na corrida.

“Se Yuki tiver o desempenho que teve no Brasil nos próximos três finais de semana de corrida, ele também deverá ter a chance de ganhar a vaga ao lado de Max. Mas Liam também está muito bem. Ele não pilotou durante a maior parte do ano, mas imediatamente se saiu melhor que seu antecessor."

Franco Colapinto na família Red Bull F1?

Robert também falou do igualmente especulado Franco Colapinto, argentino que vem impressionando como substituto do norte-americano Logan Sargeant na Williams. “Franco também é comercialmente muito interessante. Seu acidente no Brasil não pode ficar na conta dele por causa de sua ainda pouca experiência na categoria. E por todos os créditos que ele acumulou, ainda está em vantagem para mim", analisou

“Se eu fosse a Red Bull, definitivamente tentaria contratá-lo. Helmut Marko tem agora dois jovens pilotos interessantes para o futuro, mas tem a oportunidade de adicionar um terceiro ao lado deles, com Franco.”

Embora Colapinto tenha feito várias boas aparições desde sua estreia na F1 em Monza, Doornbos não o colocaria diretamente na Red Bull Racing. “Se você colocá-lo bem ao lado de Max, você tem que ter cuidado para não queimá-lo imediatamente como aconteceu com os companheiros de Max no passado".

