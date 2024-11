F1 anuncia renovação de acordo com GP de Mônaco até 2031

Uma das jóias da coroa do calendário da Fórmula 1 permanecerá no esporte por mais alguns anos. A categoria confirmou na manhã desta quinta-feira (14) a extensão do contrato do GP de Mônaco até 2031.

Havia dúvidas sobre o futuro da corrida em Mônaco, devido às suas notórias dificuldades em proporcionar uma corrida divertida nas ruas estreitas do principado, mas a F1 e o Automóvel Clube de Mônaco fecharam um acordo que fará com que a prova permaneça no calendário por mais seis anos.

Um detalhe importante do novo acordo é que Mônaco mudará as datas de sua etapa, passando da data tradicional no fim de maio para o primeiro final de semana de junho a partir de 2026. Isso significa que não haverá mais conflito com as 500 Milhas de Indianápolis.

"Estou muito satisfeito que a F1 continuará a correr em Mônaco até 2031", disse o CEO Stefano Domenicali. "As ruas de Monte Carlo são únicas e uma parte famosa da F1, e o GP de Mônaco continua sendo uma corrida que todos os pilotos sonham em vencer".

"Gostaria de estender um agradecimento especial ao Príncipe Albert II de Mônaco, Michel Boeri, Presidente do Automóvel Clube de Mônaco e a todos os envolvidos na extensão dessa importante parceria".

Segundo apurado, Mônaco pagará uma taxa de realização significativamente maior que a atual para permanecer no calendário. Mas as perspectivas comerciais da corrida foram impulsionadas pelo acordo recentemente anunciado pela F1 com o conglomerado de luxo LVMH.

Como parte do acordo, a TAG Heuer substituirá a Rolex como cronometrista oficial da F1 no próximo ano. A TAG também é uma parceira de longa data da corrida de Mônaco, o que significa que sua marca não entrará mais em conflito com a da F1, algo que foi um ponto de discussão quando a extensão do contrato anterior de Mônaco teve que ser negociada.

O GP de Mônaco fez parte do primeiro calendário do campeonato de F1 em 1950, e tem sido um evento regular desde 1955, estando ausente em poucas ocasiões deste então, com o último caso em 2020 por conta da pandemia.

Entende-se que a F1 agora aceitou que, devido aos limites apertados do porto de Monte Carlo, o disputado traçado de 3,3 km de Mônaco não deverá mudar durante o novo acordo.

