Campeão mundial da Fórmula 1 em 1997 pela Williams e um dos pilotos mais polêmicos da história recente da categoria, Jacques Villeneuve afirmou que Alex Albon é o “o pior segundo piloto da Red Bull de todos os tempos”.

A declaração do canadense, que atualmente é comentarista, vem em meio à pressão sofrida por Albon no time austríaco. O tailandês voltou a ir mal no GP da Emilia Romagna, em Ímola, e pode perder sua vaga para o alemão Nico Hulkenberg ou para o mexicano Sergio Pérez.

“Ele não merece o lugar na Red Bull”, disse Villeneuve à Sky Sports Itália. “Albon é o pior segundo piloto da Red Bull de todos os tempos. Ele é protegido pela equipe e sempre tem uma segunda chance, mas certamente não está no nível que um piloto da Red Bull deveria ter."

"Ele está indo cada vez pior, embora continuem tentando ajudá-lo. Ele só está lá pelo seu passaporte", afirmou Villeneuve, mencionando o fato de que "metade da empresa" de bebidas energéticas pertence à família tailandesa Yoovidhya.

"É por isso que ele é protegido", cravou o canadense, que também falou sobre a confirmação do francês Pierre Gasly, antecessor de Albon na Red Bull, como piloto da AlphaTauri para a temporada 2021.

“Ele ainda está com raiva por ter que ficar na AlphaTauri e, portanto, pilota de forma muito agressiva. Você nota isso pelo seu estilo de pilotagem, mas isso é bom", elogiou Villeneuve, que também correu por BAR, Renault e Sauber.

