A Fórmula 1 deu mais um passo no caminho para alcançar os compromissos com Carbono Zero visando 2030 ao anunciar mais investimentos em Combustível de Aviação Sustentável em parceria com a Qatar Aiways.

Com a Qatar Airways lançando seu próprio programa SAF (Sustainable Aviation Fuel), a F1 se uniu como membro inaugural, fortalecendo o relacionamento com um de seus parceiros globais.

A notícia vem na sequência de um investimento com a parceira de logística global da F1, a DHL, anunciado no GP de Singapura deste ano, à medida que a série continua a avançar em direção às suas metas de sustentabilidade.

"O investimento de hoje é o próximo passo em nossa estratégia de combustíveis alternativos, que é fundamental para atingir nossa meta Net Zero 2030", disse Ellen Jones, chefe de meio ambiente, social e governança da F1.

"Por meio da colaboração com nossas equipes, a FIA e nossos parceiros, estamos cumprindo nossas promessas de reduzir as emissões de carbono do esporte e impulsionar tecnologias que podem ter um impacto além da F1".

"Esse é o exemplo mais recente de como as partes interessadas em todo o esporte estão alinhadas com a nossa visão de uma F1 mais sustentável, o que nos deixa entusiasmados".

Detalhe do circuito e marca da Qatar Airways na pista Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

É esperado que as iniciativas com a Qatar Airways e a DHL proporcionem uma redução de 19% nas emissões relacionadas, em comparação com o combustível tradicional usado nas corridas de rua durante a temporada de 2024.

A mudança para SAF é um elemento-chave da estratégia da F1 na meta de ser Net Zero até 2030, enquanto outras áreas também foram analisadas no esforço para reduzir as emissões.

A mudança recente mais notável foi a adoção de medidas para racionalizar o calendário, com a mudança do GP do Canadá para maio e do GP de Mônaco para o início de junho, a fim de minimizar o trânsito de mercadorias pelo Atlântico.

Uma mudança para combustíveis alternativos de corrida também está em andamento, com a F1 no caminho certo para usar 100% de combustível sustentável a partir da temporada de 2026.

A Fórmula 2 e a Fórmula 3 farão a mudança a partir da próxima temporada, depois de terem usado 55% desde 2023, enquanto o paddock e o pitlane da F1 em todas as corridas europeias na próxima temporada serão alimentados por uma solução de baixo carbono, que deverá reduzir as emissões nessas áreas em mais de 90%.

