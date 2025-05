A partir de 2026, a Alpine passará a usar motores da Mercedes, deixando de lado as unidades de potência da Renault de lado. No entanto, a Mecachrome, parceira de longa data da fornecedora de motores, encontrou outra forma de continuar na Fórmula 1: assinar com a Audi.

A empresa é conhecida por ter produzido os motores da Williams e Benetton na temporada de 1998, quando a Renault deixou de oferecer o apoio à fábrica. A parceria entre as duas acontece há mais de 40 anos e, até este ano, a Mecachrome fabrica algumas peças, monta e testa os motores da Alpine.

Segundo informações do The Race, o CEO da Mecachrome, Christian Cornille, confirmou que passarão produzir algumas peças para a Audi, futura equipe de Gabriel Bortoleto.

"Assim que fomos liberados de nossas obrigações, entramos em contato com todas as equipes de F1. E conseguimos convencer a Audi Sport, que apoiaremos na fabricação de diversas peças".

Importante ressaltar que a Mecachrome não fornecerá motores à Audi, já que essa é uma tarefa que foi confiada à Audi Formula Racing GmbH.

"Para a Alpine, fabricamos peças e montamos motores", acrescentou Cornille. "Para a Audi, fabricamos peças, mas não montamos motores. Mesmo assim, isso nos permite minimizar o impacto social em nossa unidade em Aubigny".

O CEO também deixou no ar que a empresa está em negociação com outra equipe de F1, mas não revelou o nome e nem quais funções podem assumir.

PÉREZ 'NA' CADILLAC, Max PAI, parceria SENNA / SCHUMI e detalhes de IMOLA-94. Lando, Lewis, GABRIEL!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!