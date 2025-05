F1: Tsunoda pede mais tempo para levar carro da Red Bull ao limite

Yuki Tsunoda assumiu o segundo assento da Red Bull no GP do Japão, três corridas depois do início da temporada, entrando no lugar de Liam Lawson. O piloto japonês ainda não conseguiu ter resultados muito expressivos nas últimas corridas da Fórmula 1 e pede mais tempo para a equipe para se acostumar com o difícil RB21.

Embora Tsunoda tenha mostrado resultados um pouco melhores em relação a Lawson, o japonês marcou apenas dois pontos em três dos últimos três GPs. Yuki já deixou claro que precisa melhorar suas classificações, mas ainda está tentando se familiarizar com o carro difícil.

"Acho que ele só precisa de mais tempo para se acostumar totalmente", disse Tsunoda neste fim de semana.

"Acho que estou feliz com o progresso até agora, e acho que a confiança está bem presente. Mas quando você força 100% do limite na classificação, o que você enfrenta quase que pela primeira vez na classificação, certo? Porque você realmente não força 100% até então".

"Na classificação, na maior parte do tempo até agora, experimentei um novo tipo de comportamento do meu carro e, às vezes, não fui capaz de lidar com ele. Mas eu não diria que o carro é super, super difícil, ele só precisa de mais tempo e definir onde está o limite".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tsunoda provavelmente assumiu o trabalho mais difícil da F1, que é ser o companheiro de equipe do tetracampeão mundial Max Verstappen, cujo estilo de pilotagem muito particular exige um determinado tipo de carro.

Muitos de seus companheiros de equipe tiveram dificuldades para lidar com isso, então Tsunoda se juntou a uma equipe da Red Bull que estava com dificuldades com seu maquinário, pois as discrepâncias entre a pista e o túnel de vento da equipe resultaram em problemas com o carro.

"Eu diria que não é complicado pilotar", acrescentou Tsunoda. "Não é fácil, com certeza, [mas] o que eu senti no VCARB foi um pouco mais brando e um pouco mais tolerante com qualquer direção".

"Definitivamente, a Red Bull tem uma janela mais nítida e estreita que pode ser formada, e acho que ser uma janela para dirigir ainda não é mais fácil do que um VCARB, mas é melhor do que eu pensava inicialmente quando entrei na Red Bull".

Embora esteja fora do ritmo em comparação com Verstappen, Tsunoda está aprendendo. Ele marcou seus primeiros pontos para a Red Bull com o nono lugar em sua segunda corrida no Bahrein, mas caiu uma semana depois na Arábia Saudita.

Agora, enquanto se prepara para entrar em sua quarta corrida com a Red Bull, Tsunoda disse que sabe no que "quer trabalhar" para se familiarizar com seu novo carro, mas admitiu que não será fácil obter um ritmo vencedor de corrida.

"Às vezes, você tem que aceitar as dificuldades do carro", disse ele. "Às vezes, se você estiver sentindo um pouco de sobreviragem, um pouco de saída de frente, se o tempo de volta ainda estiver bom, provavelmente você deve seguir a direção".

