O novo regulamento da Fórmula 1, que será válido a partir de 2026, introduzirá uma série de mudanças na categoria, entre eles, o combustível, que será 100% sustentável. No entanto, o possível custo desse elemento tem sido fonte de preocupação entre as equipes.

Segundo o site The Race, projeções indicam que o novo combustível custará entre $170 e $225 (R$986 e R$1.268), porém, de acordo com um dos chefes de equipe, a medida que as pesquisas avançam, o valor cresce e pode chegar a $300 (R$1.691,00) por litro. Isso seria um aumento muito significativo em relação ao preço do combustível que é utilizado hoje: acredita-se que 1 litro custe entre $22 e $33 (R$124 e R$186).

Teto orçamentário

Levando esses valores em consideração, ao associá-los a quilometragem percorrida em um ano, o custo só com combustível, a partir de 2026, seria em torno de $90 mil (R$507 mil) por fim de semana. Em uma temporada com 24 corridas, poderiam ser gastos mais de $ 2 milhões (R$11 milhões) só com isso e times que não têm parcerias com fornecedores poderiam ter custos ainda mais elevados.

Porém, pela primeira vez, a partir de 2026, o gasto com combustível não será incluído no teto orçamentário. Ainda assim, um aumento de despesa dessa magnitude não é algo que pode ser ignorado e que não vá fazer diferença. Um dos chefes de equipe chegou a chamar a situação de "ridícula".

A FIA está levando em consideração as reclamações dos times e entende-se que, apesar de mudanças não serem possíveis para o ano que vem, a entidade já estaria trabalhando em soluções para 2027. Uma das possibilidades é a utilização de ingredientes padrão, mais baratos, e as fornecedoras só poderiam fazer ajustes em alguns aspectos específicos.

O diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, admitiu que os preços estão altos, mas mantem o otimismo de que as coisas irão melhorar: "Vai diminuir, como acontece com toda tecnologia. Inicialmente, tudo é novo e, de certa forma, tudo é um protótipo. À medida que as pessoas aprendem, vão reduzir [os custos] pouco a pouco."

"Não estou dizendo que é totalmente realista imaginar isso em um carro de rua amanhã, mas acho que o aprendizado desses parceiros importantes vai ajudá-los a reduzir os custos. Eles precisam fazer isso tanto para a F1 quanto para seus negócios do dia a dia", completou.

