F1: Parceria entre McLaren e Gulf não continuará em 2023

A parceria da McLaren na Fórmula 1 com a icônica marca Gulf Oil deve terminar este ano, com seu contrato de patrocínio não sendo estendido até 2023.

A equipe de Woking causou alvoroço em meados de 2020, quando se soube que estava renovando uma parceria histórica com a Gulf, que originalmente era parceira da equipe desde 1968.

A partir do GP da Grã-Bretanha de 2020, os carros da McLaren carregavam as famosas cores azul e laranja da Gulf como parte de um acordo que incluía sua marca de supercarros.

A parceria provou ser um sucesso principalmente no GP de Mônaco de 2021, quando a Gulf e a McLaren criaram uma pintura sob medida para o carro que recebeu muitos elogios dos fãs.

Mas depois de mais de dois anos juntos, a McLaren e a Gulf decidiram que seu acordo não será estendido.

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse: “Nosso relacionamento de longa data com a Gulf tem destaque ao longo da história da McLaren Racing.

“Tivemos tantos momentos icônicos juntos, incluindo nossa celebrada pintura de Mônaco em 2021. Embora isso pareça um ponto final natural para a parceria, sempre há espaço para receber de volta velhos amigos, como fizemos anteriormente”.

Mike Jones, CEO da Gulf Oil, disse: “Estamos extremamente orgulhosos do que conquistamos com a McLaren durante nossa parceria histórica.

“Embora tenhamos compartilhado muitos momentos incríveis, incluindo a icônica pintura do Mônaco e nossas coleções de mercadorias esgotadas sob medida, a verdadeira recompensa veio de nos envolvermos com a paixão incomparável dos fãs e colocá-los no centro de tudo o que fizemos.

"Vamos olhar para trás com muito carinho para todas as memórias que fizemos e estamos entusiasmados com o que o futuro nos reserva."

Depois de unir forças originalmente em 1968, a McLaren e a Gulf desfrutaram de uma parceria na F1 e nos carros esportivos que durou até 1973 – incluindo vitórias na F1 e corridas Can-Am.

O logotipo da Gulf rapidamente se tornou um dos mais conhecidos no automobilismo. Ele apareceu fortemente no filme de 1971 Le Mans, com Steve McQueen correndo para a equipe Porsche apoiada pelo Gulf.

A empresa conquistou inúmeras vitórias em Le Mans e, na década de 1990 renovou uma parceria de patrocínio com a McLaren.

O Gulf McLaren F1 GTR era dominante nas corridas de carros esportivos na época, vencendo a BPR Global Endurance Series de 1996 e a Classe GT em Le Mans em 1997.

