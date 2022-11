Carregar reprodutor de áudio

A relação entre Fernando Alonso e Esteban Ocon foi marcada por altos e baixos ao longo das duas temporadas em que foram companheiros de equipe correndo pela Alpine na Fórmula 1.

A defesa do espanhol diante da Hamilton foi crucial para vitória de Ocon na Hungria em 2021 e logo depois o francês ajudou Alonso a conquistar um pódio no Qatar. No entanto, os dois tiveram vários atritos na pista, o que acabou gerando ainda mais tensão fora dela.

O último desentendimento aconteceu no GP de São Paulo, penúltima corrida da temporada de 2022, onde os dois se tocaram duas vezes na corrida sprint do sábado, o que acabou gerando uma penalização para Alonso.

Ainda irritado pelo ocorrido, o bicampeão destacou para a mídia que era uma pena que essas coisas sempre acontecessem com seu companheiro e lembrou que "no ano passado, eu evitei várias vezes e neste ano, ele quase me empurrou no muro em Jedah, na Hungria e agora aqui".

Essas declarações não foram bem recebidas por Ocon, que sempre manteve o discurso de admiração por Fernando Alonso o considerando um dos grandes da história, mas recentemente quis destacar que o superou em número de pontos na temporada.

Esteban Ocon, del equipo Alpine F1, con su novia Elena Berri 1 / 4 Foto de: Michael Potts / Motorsport Images Esteban Ocon, del equipo Alpine F1, llega al paddock con su compañera Elena Berri 2 / 4 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Esteban Ocon, alpino con su novia Elena Berri 3 / 4 Foto de: Erik Junius Esteban Ocon, Alpine con su novia Elena Berri 4 / 4 Foto de: Erik Junius

"Não é nenhum segredo que me decepcionei vendo seus comentários depois dessa corrida. Não havia necessidade de algumas das críticas que ele fez", declarou Ocon. "Mas eu o respeito muito. Sempre o respeitarei pelo que fez na pista com o passar dos anos, é uma lenda do esporta e isso não mudará, mas me decepcionou um pouco."

Quando questionado sobre a ida de Alonso à Aston Martin - e os problemas que tiveram ultimamente - Ocon declarou: "Temos criado essa situação, estas oportunidades que tivemos nos últimos dois anos. Tem sido genial trabalhar com Fernando e elevar a equipe a tal nível. Estou feliz de ter passado dois anos com ele, o desejo o melhor na Aston e espero que possamos lutar lado a lado no futuro".

Esteban Ocon foi o primeiro piloto que superou Alonso em pontos sendo seu companheiro de equipe, uma vez que Lewis Hamilton em 2007 acabou à frente, mas empatado. Quando lembrado pelo Motorsport.com, o número 31 destacou que "é uma boa sensação" e "uma grande satisfação" terminar na melhor posição.

Sobre a diferença entre os dois nesta temporada, comentou: "Não teve muita, não. Na classificação, não [foi] muito. Em corridas, provavelmente um pouco." E quando questionado para esclarecer a favor de quem, respondeu: "Bom, eu terminei na frente no campeonato, então, suponho que a meu favor!"

Em 2021, Alonso somou sete pontos a mais que Ocon, que neste ano conseguiu uma vantagem de 11. Assim, a conta entre eles em duas temporadas é de 166-162 a favor de Ocon. Contudo, no 'cara a cara' da classificação, onde estratégias ruins ou má sorte não afetam muito, o bicampeão superou seu vizinho de boxes em ambos os anos.

