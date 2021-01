F1: Pérez acredita que pode ajudar Red Bull a evoluir em 2021

Na terça, Sergio Pérez fez sua primeira visita à sede da Red Bull em Milton Keynes, na Inglaterra, para conhecer as instalações e fazer o seu assento, para iniciar as preparações para a temporada 2021 da Fórmula 1. Segundo o mexicano, ele já está trabalhando com a equipe em algumas ideias, tendo certeza que poderá ajudar a marca a dar um passo adiante em 2021.

Pérez foi confirmado pela equipe austríaca no final do ano passado, batendo Alex Albon pela vaga ao lado de Max Verstappen, após uma campanha impressionante com a Racing Point em 2020, que inclui a vitória no GP de Sakhir.

E, apesar de ainda estar se acostumando com o modo como a Red Bull opera, ele já sente que há pontos em que ele pode ajudar a equipe a melhorar.

"Estive em diferentes eras desse esporte com diferentes equipes", disse em uma entrevista feita pela Red Bull durante a visita à fábrica. "Acho que sei o que preciso de mim mesmo, mas também acredito que posso ajudar a equipe a evoluir em certas áreas, simplesmente ao conversar com eles".

"Acho que sabemos qual é a direção correta. Obviamente, preciso esperar e andar com o carro primeiro, mas há algumas ideias que já estamos compartilhando com a equipe, que, com sorte, ajudarão com a performance na pista".

A mudança de Pérez para a Red Bull é a primeira desde que ele assinou com a então Force India em 2014, e admite que vai precisar de um tempo para se acostumar ao novo ambiente.

"Obviamente é um pouco diferente depois de estar sete anos com uma mesma equipe. É tipo um cachorro com uma nova família: você está acostumado a um certo grupo de pessoas e, do nada, tudo muda".

"Mas, devo admitir, já estou me acostumando ao lugar. É uma equipe fantástica, unida e posso ver que vamos nos divertir juntos".

Pérez não tem ilusões que sua disputa contra Max Verstappen será fácil, mas acredita que a dupla poder formar uma boa combinação.

"É um grande desafio para mim. Todos sabemos do talento, da velocidade e do amadurecimento de Max nos últimos anos, o quão completo ele é agora. Então, ele é definitivamente um dos melhores e um dos mais rápidos do grid".

"Então, sim, será um grande desafio. Ele está aqui há um bom tempo, sabe o que quer e o que precisa do carro. Mas mal posso esperar por esse desafio, trabalhar ao lado dele e, juntos, ajudar a equipe a crescer".

Pérez já deu suas primeiras voltas com o RB16 no simulador, então tem alguma noção do que precisa fazer antes de março. Ele acredita que a transição será aliviada pelo fato da pré-temporada e o primeiro GP acontecerem no mesmo lugar, no Bahrein.

"Certamente não é algo ruim, especialmente pensando o quão fria a Europa é nesse momento Torna-se uma boa referência. Me ajudará a me acostumar com o carro mais, porque vamos ter a pré-temporada e a corrida no mesmo lugar. Não muda muito, mas facilitará o processo de adaptação".

