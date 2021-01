Desafio no WRC: Ocon disputará Rali de Monte Carlo com Alpine

O francês Esteban Ocon terá um contato com os carros da Alpine antes mesmo de andar com o modelo de 2021 da Fórmula 1 pela primeira vez. A marca francesa anunciou nesta quarta (20) que o piloto participará dos dois primeiros estágios do Rali de Monte Carlo, etapa de abertura da temporada 2021 do Campeonato Mundial de Rali (WRC) a abordo de um Alpine A110S.

Essa será a primeira experiência do piloto no mundo do rali e sua primeira saída com um A110S desde sua experiência ao redor do Nurburgring - Nordschleife, durante o GP de Eifel no ano passado.

Ocon manterá o número usado na F1, o #31, no carro azul. Ele participará de um shakedown na quinta, 21, antes de acelerar pra valer no mesmo dia, quando a temporada do WRC começar com o primeiro estágio.

Ele vai participar da SS1, um trecho de 20,58km entre Saint-Disdier e Corps e a SS2, entre Saint-Maurice e Saint-Bonnet, com 20,78km.

Ocon comentou sua participação: "Monte Carlo pela primeira vez. É um evento lendário, uma joia no calendário do esporte a motor e sei que será um momento especial para mim".

"Mal posso esperar para andar com o belo Alpine S110S. Tive meu primeiro contato com o carro em outubro, dando três voltas em Nordschleife. Foi um ótimo dia; é muito confortável e ágil de pilotar. Ele foi criado para esse tipo de desafio, com os hairpins apertados e os trechos de montanha".

"O rali sempre foi um sonho para mim, então andar com o A110S em Monte Carlo é um modo brilhante de começar o ano".

A Renault está mudando o foco de seus programas de automobilismo para alavancar a marca Alpine. Esse movimento é parte de uma série de mudanças dentro da montadora instigada pelo novo CEO Luca de Meo.

A participação de Ocon no Rali de Monte Carlo é a primeira evidência dessa tentativa de alavancar a marca, que inclui também a nova identidade da equipe de F1.

A Alpine tem uma longa história com o Rali de Monte Carlo, subindo ao pódio pela primeira vez em 1969, quando Jean Vinatier e seu navegador Jean-François Jacob terminaram em terceiro. A primeira vitória veio em 1971, quando Ove Andersson triunfou em uma limpa da Alpine, que fez 1-2-3 com o A110 original.

A marca também venceu o evento de 1973 com Jean-Claude Andruet e Michele Petit, na primeira vez que o evento integrou o calendário do WRC. A Alpine competirá na classe RGT do Rali de Monte Carlo, com Cedric Robert, Emmanuel Guigou, Philippe Baffoun, Pierre Ragues e Raphael Astier a bordo do A110.

