F1: Alfa Romeo revela data de lançamento do C41, modelo de 2021

Já deixem anotado nas agendas: a Alfa Romeo é a primeira equipe a divulgar oficialmente a data de lançamento de seu carro para a temporada 2021 da Fórmula 1. O evento, que mostrará o C41 ao mundo pela primeira vez, acontecerá em 22 de fevereiro em Varsóvia, na Polônia, onde fica a sede da Orlen, que seguirá como patrocinadora máster da equipe.

A equipe disse que divulgará informações como horário e local em um momento mais próximo do evento.

É a primeira equipe a confirmar a data de lançamento de seu carro, mas espera-se uma sequência de eventos nesse período, antecedendo o início da pré-temporada, em 12 de março no Bahrein. O país do Oriente Médio também sediará o primeiro GP do ano, no dia 28 do mesmo mês.

A Ferrari e a Aston Martin devem deixar o lançamento de seus carros apenas para março, mais próximo da data da pré-temporada. A equipe italiana já confirmou que seu modelo se chamará SF21. Já a Alpine confirmou que o lançamento do A521 será em fevereiro, mas ainda sem data.

O nome do carro da Alfa Romeo, C41, parece fugir da sequência, já que a equipe correu com o C39 no ano passado. Mas o adiamento do novo regulamento fez com que a marca suíça mexesse com a ordem. Ao que tudo indica, como o projeto do novo carro já estava iniciado, o C40 será o carro de 2022. A Ferrari passa por uma situação similar com seus motores. O projeto de 2021 é o 673, enquanto o de 2022 será o 672.

Devido à manutenção de boa parte dos carros de 2020 para o próximo ano, algumas equipes optaram por ajustar os nomes do ano passado, como o RB16B da Red Bull e o MCL35M da McLaren.

A Alfa Romeo entra em 2021 com o objetivo de se recuperar em comparação ao difícil 2020, conquistando apenas oito pontos ao longo do ano. Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi sofreram para competir com as equipes do pelotão do meio.

A Alfa manteve os dois pilotos para 2021, e a equipe terá novamente Robert Kubica como piloto reserva e de testes.

