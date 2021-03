Sergio Pérez já está pronto para sua estreia com a Red Bull na Fórmula 1. Antes mesmo do lançamento do RB16B, nesta terça, o mexicano deu as suas primeiras voltas com a equipe austríaca, com o RB15, carro de 2019. E durante essa sessão, o piloto aproveitou para gravar um vídeo apresentando seu capacete para a temporada 2021.

Com 10 anos no Mundial, Pérez classificou sua pintura como nova: "Sem dúvida é o meu favorito", porque representa um regresso às cores que o acompanharam no início da carreira. Nos anos com a Force India e a Racing Point, teve que cumprir diretivas que o impediam de tomar algumas decisões.

"É um momento muito especial para mim. Desde que assinei com a Red Bull esperava ter meu capacete comigo. Dediquei muito tempo com o designer e com meu irmão, que me ajudou com o desenho".

"É o trabalho de muitos meses. Como sabem, o amarelo é a cor principal do meu capacete, mas nos últimos anos tive que usar o rosa. Então estou muito feliz por voltar ao amarelo".

Como era de esperar a logo da Red Bull está presente, mas há três elementos-chaves que Pérez agregou ao desenho, todos relacionados ao México.

"Temos a bandeira do México, porque cai bem. Quando estiver guiando vocês poderão sempre ver a bandeira, algo que me dá muito orgulho. Temos também símbolos astecas que representam a cultura do meu país".

Mas a parte mais especial do capacete para ele é a frase que está na parte de trás: "com a frase 'nunca desista', porque cada vez que coloco o capacete vou me lembrar que nunca podemos nos dar por vencidos".

Pérez ficou próximo de estar sem uma vaga no grid deste ano, após perder a sua vaga na Racing Point / Aston Martin, mas acabou conquistando um contrato de um ano com a Red Bull, substituindo Alex Albon.

GALERIA: Veja em detalhes o capacete de Pérez para 2021

Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 1 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 2 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 3 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 4 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 5 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 6 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 7 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 8 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 9 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 10 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 11 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 12 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 13 / 14 Foto de: Red Bull Racing Casco de Sergio Perez, Red Bull Racing 14 / 14 Foto de: Red Bull Racing

