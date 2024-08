Na Holanda, a McLaren mostrou um ritmo muito mais forte do que todos os outros carros - Lando Norris abriu uma diferença de mais de 20 segundos de Max Verstappen -, e isso parece ter assutado a Red Bull, que vinha mostrando o domínio completo da Fórmula 1 desde 2022.

Com o MCL38 atualizado, Norris conquistou sua segunda vitória na F1 e conseguiu se manter como líder isolado após recuperar a ponta. Lando não foi desafiado até receber a bandeirada, sendo seguido por Verstappen e Charles Leclerc, que fecharam o pódio.

Sergio Pérez, por sua vez, que vem tendo uma temporada bastante difícil, cruzou a linha de chegada como sexto colocado, seu melhor resultado desde o GP da Miami, o qual Norris também venceu. Apesar de voltar à zona de pontuação, o mexicano confessou que ficou "assustado" com o ritmo da McLaren.

"Em termos de progressão no fim de semana, foi sólido. Mas fiquei muito decepcionado com o ritmo da corrida. Era algo que não esperávamos ter", disse ao RacingNews365.

O mexicano disse que, antes do fim de semana começar, ele acreditava que os taurinos conseguiriam manter o ritmo mais próximo ao da McLaren, mas o desafio em pista se provou totalmente o contrário.

"Eu pensei que estaríamos muito mais próximos da McLaren. A Ferrari foi uma surpresa enorme e, obviamente, a McLaren".

O bom resultado da equipe de Woking permitiu que eles diminuíssem a diferença de pontos na tabela de construtores para apenas 30, colocando a Red Bull em uma posição desconfortável, onde os taurinos precisam pensar em estratégias para voltar a liderar de maneira isolada.

Apesar de não conseguir entrar no top cinco, Pérez avaliou o fim de semana de Zandvoort como positivo. Isso porque, segundo ele, a equipe teve a chance de estudar e entender as atualizações e o que precisa ser mudado para as próximas etapas.

"Muita coisa para entender. Foi um fim de semana positivo para a equipe, corremos com especificações diferentes com o Max e eu", explicou o competidor. "Muitos dados coletados no fim de semana e eu espero que muito em breve possamos juntos tudo com o pacote certo".

A Red Bull terá uma nova chance de manter a liderança em Monza, que acontece neste fim de semana, e isso deixa os taurinos esperançosos.

"Monza será uma pista diferente novamente. Mas foi assustador ver o que a McLaren pode fazer".

