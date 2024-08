Rumores indicam que Andrea Kimi Antonelli é um dos favoritos da Mercedes para substituir Lewis Hamilton na próxima temporada de 2025 da Fórmula 1, e o diretor de engenharia de pista, Andrew Shovlin, elogiou ainda mais o jovem astro, que citou o "currículo impressionante" e as habilidades "naturais" de Antonelli como os principais motivos do interesse da equipe britânica.

Quando Lewis Hamilton anunciou sua transferência para a Ferrari em 2025, a Mercedes sabia que tinha uma grande lacuna a ser preenchida. No entanto, a equipe de Brackley foi rápida em expressar seu interesse no jovem Kimi Antonelli.

Com 18 anos de idade recém completados, o piloto italiano já causou uma forte impressão no mundo do automobilismo. Shovlin explicou por que a Mercedes está tão interessada no jovem piloto, dizendo: "O principal é o fato de ele ser muito rápido".

"Ele subiu pelas categorias muito rapidamente. Não faz muito tempo que ele estava dirigindo kart; agora ele está na F2 e testando um carro de F1 conosco", disse o diretor. "Ele tem um currículo impressionante para alguém tão jovem e, sem dúvida, terá um futuro brilhante". "Mas ele parece ser um daqueles talentos naturais que todo mundo está tentando encontrar".

Isso é um grande elogio para Kimi Antonelli. Desde que Max Verstappen deu o salto da F3 para a F1 no início da carreira, muitas equipes têm tentado encontrar aquele jovem talento único na vida que possam moldar para sua equipe. Para a Mercedes, pelo menos, Antonelli certamente parece ser um desses pilotos.

"Para ser honesto, o local onde corremos não influencia muito as decisões do piloto", disse Shovlin. "Queremos os dois melhores pilotos, precisamos construir o melhor carro e a equipe se concentrará nisso. Se você acertar esses componentes, terá sucesso".

"Mas a nossa posição na classificação competitiva não tem absolutamente nenhuma relação com o fato de estarmos procurando um piloto experiente ou um piloto jovem", conclui.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testando em Imola Foto: Davide Cavazza

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!