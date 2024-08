F1: McLaren prepara "alguns trunfos" para GP da Itália

Com a vitória de Lando Norris em Zandvoort e os pontos marcados por Oscar Piastri, o CEO da McLaren, Zak Brown, afirmou que a equipe chegará ao GP da Itália com alguns "trunfos".

Esses pontos permitiram que a equipe papaia reduzisse significativamente a diferença para a Red Bull no campeonato de construtores. Mas Max Verstappen está bem à frente do britânico no campeonato de pilotos. No entanto, tudo vai depender de como as coisas vão se desenrolar, porque ainda faltam nove corridas e, se a McLaren continuar vencendo, o quadro pode inverter.

Em entrevista à Sky, Zak Brown, CEO da McLaren, disse: "Sim, estamos pensando na possibilidade de disputar o campeonato nas últimas duas corridas".

"Mas isso vai levar um pouco mais de tempo. Nesse meio tempo, temos que continuar fazendo o que estamos fazendo. A competição promete ser intensa, mas estamos bem no meio dela".

De acordo com Brown, eles também estarão fortes na Itália: "Acho que nosso carro deve ser rápido lá, você nunca sabe o que seus rivais vão fazer, mas preparamos alguns trunfos para Monza e não esperamos que eles sejam piores do que as outras atualizações que a equipe preparou nos últimos dois anos."

"No momento, acho que nosso carro já é muito rápido, mas Monza é uma pista diferente, com baixo downforce, então vamos para lá com algumas soluções interessantes", afirmou Brown. "Então, estaremos prontos para o GP da Itália."

"Mas acho que a Red Bull também será muito rápida em Monza, porque eles tiveram resultados muito bons em circuitos de alta velocidade", conclui.

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, Oscar Piastri, da McLaren F1 Team, Andrea Stella, diretor de equipe da McLaren F1 Team, e a equipe da McLaren comemoram a vitória Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!