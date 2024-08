O reinício da temporada da Fórmula 1 em Zandvoort foi um fim de semana de corrida emocionante em vários aspectos. Na pista, destacou-se a enorme diferença entre a McLaren e a Red Bull; fora dela, uma coletiva realizada por Toto Wolff com um grupo seleto de jornalistas holandeses, incluindo o Motorsport.com, causou alvoroço.

Durante a conversa na área de hospitalidade, Wolff foi um pouco impreciso, mais ou menos anunciando Andrea Kimi Antonelli como piloto da Mercedes para a temporada de 2025 da F1. Wolff também entrou em detalhes sobre Max Verstappen e a chance de voltar a trabalhar com ele.

"Os carros de Toto também não foram muito bem"

Essa colaboração não vai acontecer em 2025, disse Wolff à mídia presente. O austríaco revelou que conversou novamente com Jos e Max Verstappen durante as férias de verão, mas que o consenso é que uma troca antes da temporada de 2025 da F1 não é viável.

As declarações atraíram muita atenção no paddock, para surpresa do chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner. "Acho surpreendente a quantidade de discussões abertas sobre esse assunto na mídia", respondeu após o GP da Holanda. "A situação entre nós e Max sempre foi clara. Os outros podem falar o que quiserem, mas nos sentimos confortáveis com a situação atual".

Perguntado se ainda existe o risco de Verstappen deixar a equipe em 2026, Horner não resistiu a fazer uma pequena careta para Wolff. "Cabe a nós cumprir o que prometemos. Temos um contrato com Max até 2028, então, mais uma vez, cabe a nós cumprirmos. Mas eu também não vi os carros de Toto indo tão bem no domingo..."

Usando a palavra "entregar", Horner deixa claro que a Red Bull precisa fornecer a Verstappen um carro competitivo para mantê-lo a bordo. "2028 ainda está longe. Cabe a nós fornecer a ele um carro que possa vencer corridas. Todo contrato contém cláusulas de desempenho, embora não vamos falar sobre quais são exatamente esses elementos. Contanto que possamos fornecer a ele um carro competitivo, então sabemos qual é a situação".

"É lógico, porque todos eles vivem em Mônaco"

Enquanto Horner se diz surpreso com o fato de as conversas entre a Mercedes e Verstappen terem se tornado um assunto público, o consultor-chefe da Red Bull, Helmut Marko, acha isso muito menos surpreendente. "Todos eles moram em Monte Carlo, então é lógico que se encontrem e tomem café. Não sei sobre o que eles conversam, mas Wolff obviamente disse algumas coisas".

Isso também faz parte das férias de verão, quando histórias como essa surgem", revelou Marko ao Motorsport.com durante uma entrevista exclusiva. O austríaco não está muito preocupado com isso. O mesmo vale para o fato de Verstappen poder olhar para 2026 - quando os regulamentos do motor e do chassi passarão por uma grande reforma. "Vamos nos concentrar no campeonato de 2024", conclui.

