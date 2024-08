Com novo 'revés' diante dos rivais no GP da Holanda, vencido pelo britânico Lando Norris, da McLaren, em Zandvoort, o tricampeão Max Verstappen chega a cinco GPs sem vencer na Fórmula 1, algo que não ocorria desde 2020. E o pai do holandês da Red Bull, Jos Verstappen, questiona o chefe do time taurino.

Jos, que correu na F1, destaca a diferença entre Norris e Max em Zandvoort: Verstappen chegou em segundo, mas a quase 23s de Lando. "É muito decepcionante ficar mais de 20s atrás. Mas esse resultado não é surpreendente, pois a equipe está de volta com a versão antiga do carro", disse Jos ao jornal Bild.

"Isso mostra que o time tomou decisões erradas. Eles precisam 'se olhar no espelho' e admitir erros. Se não for tarde demais, é hora de começar a se questionar", seguiu o patriarca Verstappen, antes de citar a saída de membros da 'RBR', como o projetista Adrian Newey e o diretor esportivo Jonathan Wheatley.

"Boas pessoas da equipe estão saindo. Eu realmente não gosto do que está acontecendo porque Max não está feliz com o carro. [Christian] Horner (chefe de equipe da Red Bull Racing) precisa colocar a equipe de volta no caminho certo, mas ficarei surpreso se ele conseguir", seguiu o experiente holandês.

"Para que isso ocorra, muita coisa tem de acontecer e a atmosfera na equipe tem de mudar completamente", completou Jos à publicação alemã. Neste fim de semana, a F1 volta à ação com o GP da Itália. O Motorsport.com faz a cobertura completa e a Motorsport.tv Brasil debate tudo no YouTube.

