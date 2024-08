Fernando Alonso e Max Verstappen tiveram uma trajetória parecida na Fórmula 1, isso porque os dois foram responsáveis por colocar um ponto final na dominância de outro piloto. O espanhol venceu Michael Schumacher à sua época, enquanto o holandês bateu Lewis Hamilton.

E é por isso que Verstappen admira a carreira e passos dados por Alonso, apesar de enxergar erros cometidos nas decisões tomadas pelo competidor. Em entrevista ao DAZN, o tricampeão mundial elegeu Fernando entre os cinco melhores pilotos da história da F1.

"Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio Há muitos fãs, especialmente os mais afastados da F1, que não colocariam o espanhol nesta lista", defendeu Verstappen.

Em declaração ao Mundo Deportivo, Max explicou que o bicampeão poderia ter aumentado seu número de campeonatos se tivesse tido mais sorte e tomado decisões melhores.

"Alonso poderia ter conquistado oito campeonatos mundiais se tivesse tido um pouco mais de sorte em sua carreira, tomando as decisões certas no momento certo. Então não, os títulos não importam..."

Verstappen explicou que o número de títulos não é o suficiente para colocar um piloto entre os melhores da história e sim seus feitos em pista. Desta maneira, mesmo tendo apenas duas conquistas, Alonso ainda consegue desempenhar bem em pista.

"É por isso que sinto que Fernando Alonso é definitivamente um dos melhores pilotos da história, porque onde quer que ele tenha ido, ele sempre foi muito, muito rápido. Mas você precisa do material para poder vencer as corridas, e Alonso, infelizmente, nem sempre tive isso".

